Iranski vrhovni general pozdravlja punu spremnost pomorskih snaga za "mogući sukob"

Tokom svoje posjete Bandar Abbasu u utorak, general Mousavi obišao je površinske, podmorničke, komandoske i avijacijske jedinice pomorskih snaga vojske, kao i borbene i operativne divizije mornarice IRGC-a, razgovarajući sa komandantima i osobljem.

Obraćajući se pomorskim snagama vojske, naglasio je njihovu visoku spremnost u svim domenima, rekavši: „Ova strateška snaga uživa potpunu borbenu gotovost na moru, kopnu i u zraku.“

„Hrabri mornari vojske na jugu zemlje su u potpunosti spremni za izvršavanje dodijeljenih misija, a svi obrambeni i ofanzivni planovi za suočavanje s neprijateljem se stalno vježbaju i ažuriraju.“

Obilazeći jedinice mornarice IRGC-a, general Mousavi je istakao kombinaciju „vjere, motivacije, znanja, iskustva i borbenog i revolucionarnog duha“ među njenim osobljem.

Rekao je da takav duh odražava „stopostotnu spremnost mornarice IRGC-a u raznim obrambenim i ofanzivnim domenima“, dodajući da su snage „spremne za bilo kakvu vrstu odbrane ili napada protiv neprijatelja“.

Osvrćući se na nedavni razvoj događaja, general Mousavi je istaknuo napredak postignut u kratkom vremenskom periodu od 12-dnevnog rata agresije koji su izraelski režim i Sjedinjene Američke Države nametnule zemlji u junu.

„U ovom kratkom periodu, u mornarici IRGC-a obavljen je veliki posao. Ono čemu smo danas svjedočili bila je izvanredna spremnost za moguću konfrontaciju“, ustvrdio je.

Izrael je 13. juna pokrenuo neizazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile. SAD su također pomagale Izraelu i pridružile se agresiji režima bombardiranjem iranskih nuklearnih postrojenja.

Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu Al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.