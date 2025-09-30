Izraelski zvaničnici kritikuju Netanyahua zbog izvinjenja Kataru zbog napada

Izvinjenje se navodno dogodilo tokom sastanka između Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa, kada je izraelski premijer nazvao svog katarskog kolegu, rekavši da Tel Aviv "žali" zbog zračnih napada.

U objavi na X, u ponedjeljak, Ben-Gvir je ponovio takozvanu oznaku Hamasa od strane režima i njegovih saveznika kao "terorističke organizacije", nazivajući Katar "državom koja podržava terorizam".

Umjesto toga, nazvao je napade "važnim, pravednim i izuzetno moralnim" i rekao: "Vrlo je dobro što se to dogodilo".

U napadima 9. septembra poginulo je najmanje pet visokih zvaničnika Hamasa sa sjedištem u glavnom gradu Katara, Dohi, kao i jedan katarski oficir sigurnosti. Dogodili su se u trenutku kada su predstavnici palestinske grupe otpora učestvovali u naporima usmjerenim na okončanje genocidnog rata režima u Pojasu Gaze od oktobra 2023. do danas.

Smotrich je rekao da je premijer izveo "ponizno izvinjenje" koje je bilo "sramota". Prema izraelskim dnevnim novinama The Jerusalem Post, Smotrich je Netanyahuu uputio nekoliko "crvenih linija" prije nego što se ovaj trebao pridružiti sastanku s Trumpom.

Bivši izraelski ministar za vojne poslove i ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman, koji predvodi krajnje desničarsku stranku Yisrael Beytenu, nazvao je izvinjenje "nevjerovatnim".

Okrivio je Dohu zbog odbijanja da osudi historijsku operaciju otpora Hamasa protiv okupiranih teritorija 7. oktobra 2023. godine, koja je dovela do zarobljavanja stotina Izraelaca, uključujući navodno 25 vojnika.

Režim je iskoristio operaciju kao izgovor za pokretanje rata u kojem je do sada ubijeno skoro 66.100 Palestinaca, uglavnom žena i djece.

Međutim, prema Liebermanovim riječima, Netanyahu se radije mora izviniti doseljenicima režima što nije spriječio operaciju otpora.

U međuvremenu, rezervni general-major i sadašnji političar Yair Golan nazvao je Netanyahua "slabim i kompromitiranim".

Tokom poziva, Netanyahu je navodno "uvjerio" katarskog zvaničnika da Tel Aviv neće ponoviti takve napade. Posmatrači su to obećanje nazvali teško pouzdanim s obzirom na višedecenijsku historiju pribjegavanja smrtonosnoj agresiji režima po volji kako bi ostvario svoje ekspanzionističke ciljeve.