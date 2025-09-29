Mediji na hebrejskom jeziku: Egipat obmanjuje Tel Aviv o svom vojnom prisustvu na Sinaju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelski mediji na hebrejskom jeziku ponovo su optužili Egipat za kršenje mirovnog sporazuma iz 1979. godine, tvrdeći da je Kairo rasporedio veliki broj oklopnih snaga na Sinajskom poluostrvu, prekoračujući limit postavljen u bilateralnim sporazumima.

Prema vijestima na web stranici Natsio Net, Egipat tvrdi da su ove snage raspoređene za borbu protiv terorizma i krijumčarenja i da je postojala puna koordinacija s Izraelom, ali su te tvrdnje nazvane "lažima" i "nerealnim".

Izraelski Kan 11 također je izvijestio da je sigurnosna delegacija iz Tel Aviva prošle sedmice otputovala u Kairo kako bi razgovarala o sigurnosnim aranžmanima na zajedničkoj granici. Putovanje se dogodilo usred pojačanih tenzija između dvije zemlje zbog rata u Gazi i neslaganja oko statusa Sinaja.

Izraelski mediji, uključujući Ma'ariv, upozorili su da bi dio egipatske vojne infrastrukture na Sinaju mogao biti ofanzivne prirode, što je, prema riječima analitičara, stavilo bilateralne odnose na kritičan test.

Prema američkoj web stranici Axios, izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošle sedmice pozvao je Washington da preduzme direktne akcije kako bi smanjio egipatsko vojno prisustvo na Sinaju. Zahtjev odražava rastuću zabrinutost Izraela zbog moguće promjene sigurnosnih pravila na južnoj granici.

Kao odgovor na ove optužbe, egipatska vlada je, putem službenog saopštenja koje je izdala Opća komisija za informacije, naglasila da je vojno prisustvo na Sinaju isključivo usmjereno na suzbijanje terorističkih prijetnji i krijumčarenja, te da se provodi u potpunosti u okviru mirovnog sporazuma i u koordinaciji s relevantnim stranama.

Egipat je također negirao svaku namjeru eskalacije tenzija i naglasio svoje potpuno pridržavanje sporazuma.

Međutim, izraelski mediji i dalje optužuju Egipat da ugrožava sigurnost Izraela olakšavanjem krijumčarenja preko granice na Sinaju. Prema hebrejskim izvorima, stotine velikih dronova koji nose oružje nedavno su ušli u Izrael sa Sinaja, a beduinski krijumčari su to oružje prodali naoružanim grupama na Zapadnoj obali.

Na kraju, Natsio Net je upozorio da Izrael trenutno nije u mogućnosti da zaustavi ovaj proces i da ne može ciljati mjesta lansiranja ovih dronova zbog ograničenja mirovnog sporazuma. Mediji su pozvali Tel Aviv da preduzme ozbiljniji odgovor na sigurnosne prijetnje koje predstavlja krijumčarenje oružja.