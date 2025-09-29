Jemenske oružane snage napale izraelske ciljeve u Tel Avivu i Eilatu raketama i dronovima

Brigadni general Yahya Saree rekao je u televizijskom obraćanju u ponedjeljak ujutro da su jemenske snage napale vitalne ciljeve u obalnom gradu Tel Avivu, koristeći hipersoničnu balističku raketu Palestina-2 s više bojevih glava.

Također su napali dvije osjetljive instalacije u luci Eilat u najjužnijem dijelu okupiranih zemalja s dva domaća borbena drona.

Jemenski glasnogovornik je rekao da obje operacije mogu uspješno postići željene ciljeve.

Napomenuo je da je jedina opcija za arapske i muslimanske nacije suočene sa cionističkim neprijateljem, koji napada muslimanski svijet i čini masakre nad Palestincima u Gazi, da se suoče, ostanu čvrsti i pruže svu potrebnu podršku potlačenom palestinskom narodu i njihovim plemenitim i časnim borcima otpora.

Saree je naglasio da će jemenske oružane snage nastaviti ispunjavati svoju vjersku, moralnu i humanitarnu dužnost podrške potlačenom palestinskom narodu u Gazi do kraja agresije izraelskog režima protiv njih i ukidanja blokade u Pojasu.

U svjetlu pogoršanja genocidnog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa na teritorije pod izraelskom okupacijom, istovremeno pozivajući međunarodnu zajednicu da se pozabavi teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Jemenske snage su izvele višestruke napade raketama i dronovima na ključne ciljeve koji se nalaze u regijama pod izraelskom okupacijom, pokazujući svoju podršku Palestincima u Gazi.

One su nedvosmisleno izjavile da će nastaviti svoje operacije dok Izrael ne okonča svoje kopnene i zračne napade u Gazi.

Izrael je ubio najmanje 66.005 Palestinaca, uglavnom žena i djece, u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.