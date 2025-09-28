Zastupnik Hezbolaha u libanskom parlamentu: Otpor se pridržava obaveza prema vladi, ali Izrael krši sporazum

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A) - ABNA - "Hassan Fadlallah", član frakcije "Odanost otporu" u libanskom parlamentu, na ceremoniji u spomen na šehide grada Aitruna u južnom Libanu, osvrćući se na stav Sayyeda Hassana Nasrallaha, generalnog sekretara Hezbollaha, naglasio je: "Čast, dostojanstvo i slavu koju je Nasrallah usadio u srca libanskog naroda neće uništiti nijedna sila."

Rekao je: "Naša nacija je posvećena otporu, svom nacionalnom izboru i svakom djeliću svog tla, i odana je ovom velikom komandantu, njegovoj volji i njegovom pratiocu, Seyyedu Hashemu Safiuddinu."

Osvrćući se na veliko prisustvo ljudi, političkih i vjerskih ličnosti na ceremoniji, Fadlallah je dodao: "Ljudi juga, poput ljudi Aitruna, uprkos prijetnjama, opsadama i naporima da se spriječi obnova, primjer su posvećenosti zemlji i vraćanju života domovima i farmama."

Naglasio je: „Danas smo, krvlju šehida i postojanošću našeg naroda, pretvorili ovu zemlju u simbol nacionalnog suvereniteta i dostojanstva.“

Govoreći o sporazumu o prekidu vatre, rekao je: „Otpor se pridržavao obaveza prema libanonskoj vladi, ali izraelski neprijatelj je prekršio sporazum i nastavlja svoje agresije i zločine na jugu.“

Pozvao je libanonsku vladu da preuzme punu odgovornost za zaustavljanje agresija i vršenje pritiska na Izrael da se povuče, dodajući: „Posvećeni smo svojim dužnostima, ali ova faza zahtijeva djelovanje vlade.“

U vezi s obnovom pogođenih područja, Fadlallah je pozvao vladu da ispuni svoja obećanja i prihvati odgovornost za obnovu uništenih kuća.

Također se osvrnuo na strane političke pritiske da se spriječi obnova, rekavši: „Sjedinjene Američke Države su nedavno odredile nagrade za pružanje informacija o finansijskim resursima Hezbollaha kako bi spriječile da pomoć stigne do ljudi.“

Fadlallah je naglasio da je otpor odan krvi šehida i volji Sayyeda Hassana Nasrallaha te da će nastaviti svoje dužnosti u oblastima preseljenja i obnove.