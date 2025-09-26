Uvreda specijalnog izaslanika SAD-a: Bliski istok nije ništa drugo do iluzija

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Tom Barrack", specijalni izaslanik SAD-a za Siriju, u kontroverznom i uvredljivom govoru za mrežu "Al Jazeera", negirao je postojanje zemalja zapadne Azije i rekao: "Bliski istok? Ne postoji nešto poput Bliskog istoka. To znamo. Tamo postoje samo plemena i sela. Nacionalnu državu stvorili su Britanci i Francuzi 1916. godine."

Osvrćući se na historijski Sykes-Picotov sporazum, dodao je: „Uzeli su ono što je ostalo od Osmanskog carstva, povukli prave linije oko toga i nazvali to nacionalnom državom. Ali Bliski istok ne funkcioniše tako.“

Specijalni izaslanik SAD-a, odbacujući mogućnost političke konvergencije u regiji, naglasio je: „Iluzija je misliti da se 27 različitih zemalja sa 110 različitih etničkih grupa može složiti oko političkih koncepta. O čemu se oni zapravo slažu? Tako što će poboljšati moj život i živote moje djece.“

Američki diplomata očito ne poznaje historiju civilizacije.