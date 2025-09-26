Slovenija proglasila izraelskog premijera Netanyahua personom non grata zbog ratnih zločina

Neva Grašić, državna sekretarka Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, izjavila je u četvrtak da je odluka potaknuta tekućim postupkom protiv Netanyahua „za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti“ u svjetlu kontinuirane genocidne vojne kampanje izraelskog režima u opkoljenom Pojasu Gaze.

Ova mjera „šalje jasnu poruku“ Izraelu, rekao je Grašić, dodajući da „Slovenija očekuje puno poštovanje presuda međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava“.

Podsjetila je da je Međunarodni sud pravde (ICJ) u julu 2024. presudio da brojne izraelske politike i prakse krše i humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, ističući da se od zemalja, uključujući Sloveniju, traži da ne priznaju niti pomažu u održavanju „nezakonite situacije koja je rezultat ilegalnog prisustva Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama“.

Grasić se također pozvala na izvještaj nezavisne istražne komisije Vijeća UN-a za ljudska prava o Gazi od 16. septembra 2025. godine, koji je utvrdio da izraelske akcije predstavljaju genocid.

„Ovo je prvi put da su UN opisale ponašanje Izraela u Gazi kao genocidno“, rekla je.

U julu je slovenačka vlada proglasila tzv. izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i krajnje desničarskog ministra finansija Bezalela Smotricha nepoželjnim osobama, kritizirajući ih za podsticanje nasilja i učešće u ozbiljnim kršenjima ljudskih prava njihovim "genocidnim izjavama".

U vezi s mjerama poduzetim protiv Netanyahua, Slovenija je odobrila doprinos od 1,2 miliona eura (1,3 miliona dolara) za pomoć u operacijama Palestinske uprave sa sjedištem u Ramali.

"Otkako je Slovenija priznala državu Palestinu 4. juna 2024. i aktivno učestvuje u inicijativama za [tzv.] rješenje dvije države, neophodno je ojačati političku podršku finansijskim resursima", rekla je.

U novembru 2024. Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra vojnih poslova Yoava Gallanta, navodeći ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) zbog rata na opkoljenoj obalnoj teritoriji.

Najmanje 65.502 Palestinaca je ubijeno, uglavnom žena i djece, a još 167.367 osoba je povrijeđeno u brutalnom izraelskom napadu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.