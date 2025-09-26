Muslimanska zajednica Sjevernog Teksasa izražava duboku zabrinutost zbog hapšenja islamske ličnosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), muslimanska zajednica Sjevernog Teksasa je u šoku i užasu nakon hapšenja Marwana Maroufa, istaknute islamske ličnosti u državi, od strane agenata američke Službe za imigraciju i carine (ICE). Hapšenje ove vjerske ličnosti poklopilo se s odbijanjem njegovog zahtjeva za zelenu kartu, a prema Američkom muslimanskom pravnom fondu, ova odluka je donesena u skladu s ponovljenim tvrdnjama imigracijskog odjela da mu se odbije prebivalište.

Muslimanski pravni fond Amerike objavio je da njegov Odjel za imigracijske sporove već više od šest godina zastupa Marwana Maroufa u postupku sticanja prava na zakoniti stalni boravak te da će osporiti nedavnu odluku o odbijanju njegovog zahtjeva za zelenu kartu i na imigracijskom i na saveznom sudu.

Marouf, koji je u Sjedinjene Američke Države došao kao student, živi u zemlji više od 30 godina. Kasnije se tamo oženio i dobio četvero djece.

Vođa Fondacije Yaqeen u Sjedinjenim Američkim Državama nazvao je Maroufovo hapšenje udarcem za cijelu muslimansku zajednicu u Dallasu. Članovi Dallas Muslimanskog udruženja okupili su se u centru udruženja kako bi izrazili solidarnost s Maroufovom porodicom i založili se za njegovo oslobađanje.