Jemenska balistička raketa pogodila nekoliko osjetljivih izraelskih ciljeva

Jemenske oružane snage su u četvrtak navečer saopćile da je operacija izvedena kao odgovor na izraelsku agresiju protiv Jemena i njen kontinuirani genocid u Pojasu Gaze.

Jemenske snage pozivaju sve civilne i vojne kompanije i plovila koja se nalaze u operativnom području u Crvenom i Arapskom moru ili prolaze kroz njih da se identifikuju i otkriju svoj identitet.

Snage su naglasile da će provoditi više operacija ubrzanim tempom u odbrani zemlje i u podršci Gazi sve dok se ne završi izraelska agresija na palestinsku teritoriju i ne ukine njena opsada.

Nova operacija uslijedila je nakon nove izraelske agresije usmjerene na stambene četvrti i civilnu infrastrukturu u glavnom gradu Jemena, u kojoj je ubijeno najmanje 9 osoba, a ranjeno nekoliko desetina.

U svjetlu pogoršanja genocidnog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa Izraelu, istovremeno pozivajući međunarodnu zajednicu da se pozabavi teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Istovremeno su izvele višestruke raketne i napade dronovima na ključne ciljeve koji se nalaze u regijama pod izraelskom okupacijom, pokazujući svoju podršku Palestincima u Gazi.

Jemenske oružane snage su nedvosmisleno izjavile da će nastaviti svoje operacije sve dok Izrael ne okonča svoje kopnene i zračne napade u Gazi.

Izrael je ubio najmanje 65.208 Palestinaca, uglavnom žena i djece, u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.