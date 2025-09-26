Devet poginulih, preko 170 povrijeđenih u izraelskoj zračnoj agresiji na jemensku San'u

Jemenski televizijski kanal al-Masirah saopćio je da je napad u četvrtak bio usmjeren na stambena naselja, civilne objekte, kao i kritičnu infrastrukturu širom glavnog grada.

Jemensko Ministarstvo javnog zdravstva i stanovništva objavilo je u petak u saopštenju da su među poginulima dvije žene i četvero djece.

Najmanje 174 Pojedinci, uključujući 35 žena i 59 djece, također su zadobili povrede.

Ministarstvo je napomenulo da se očekuje porast broja žrtava jer spasilački timovi i bolničari nastavljaju tragati za žrtvama ispod ruševina.

U svjetlu pogoršanja genocidnog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa Izraelu, istovremeno pozivajući globalnu zajednicu da se pozabavi teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Istovremeno, izveli su višestruke napade raketama i dronovima na ključne ciljeve koji se nalaze u izraelsko okupiranim regijama, pokazujući svoju podršku Palestincima u Gazi.

U jednoj od posljednjih operacija protiv Izraela, jemenske snage su u srijedu pokrenule operaciju dronova protiv Eilata, nazivajući je "kvalitativnom vojnom operacijom u kojoj su upotrijebljena dva drona usmjerena na dva izraelska neprijatelja". ciljeve."

Više od 20 izraelskih doseljenika je povrijeđeno - od kojih dvoje teško - u operaciji.

Jemenske oružane snage su nedvosmisleno izjavile da će nastaviti svoje operacije sve dok Izrael ne okonča svoje kopnene i zračne napade u Gazi.

Izrael je ubio najmanje 65.502 Palestinaca u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.