Emirati, ruka Washingtona i Tel Aviva u informacionom ratu protiv Jemena

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanonske novine Al-Akhbar izvijestile su, pozivajući se na obavještajne izvore u Sani, da su Sjedinjene Američke Države i Izrael aktivirali operativne sobe kojima upravljaju emiratske snage na ostrvu Zuqar - koje se nalazi u Crvenom moru i dio je arhipelaga Hanish - kako bi provodili obavještajne operacije protiv pokreta Ansarullah.

Prema ovim izvorima, UAE su ovoj strukturi dodali i centar za rano upozoravanje kako bi pratili sva lansiranja raketa i dronova jemenskih snaga protiv izraelskog režima ili njegovih brodova u Crvenom moru. Ostrvo Zuqar sada je postalo centar za napredno praćenje i prikupljanje obavještajnih podataka.

Osim toga, takozvane snage "400", koje su UAE formirale početkom 2021. godine kao obavještajnu jedinicu pod nazivom "borba protiv terorizma" i provodile operacije u korist sjedišta Centralne komande SAD-a na zapadnoj obali Jemena, nedavno su reaktivirane. Ova akcija je poduzeta u okviru napora Washingtona da oslabi jemenski front podrške Pojasu Gaze.

Pored ovih pokreta, jemenska vlada je posljednjih mjeseci primijetila sumnjive aktivnosti u guvernoratima Shabwa, Hadramaut i Al-Mahra. Na primjer, UAE su pretvorile garnizon "Marrah" u Shabwi - koji je ranije bio pod njihovom kontrolom - u moderni obavještajni centar povezan s Centralnom komandom SAD-a. Jemenski aktivista Ali al-Nassi otkrio je u objavi na društvenim mrežama da baza, poznata kao Lokacija C, uključuje operativne sobe i komunikacijske sobe povezane sa satelitima, te da emiratske snage čak sprječavaju svoje jemenske saveznike da uđu u nju.

Jemensko ministarstvo unutrašnjih poslova također je prije dva dana upozorilo na planove za ciljanje jemenskog unutrašnjeg fronta i fronta podrške. Ministarstvo je objavilo da se neprijateljski planovi provode kako bi se spriječilo da jemenski narod podrži palestinski narod, ali je naglasilo da je u potpunosti spremno da osujeti svaku pobunu. U ovoj izjavi, Saudijska Arabija i UAE optuženi su za finansiranje ovih planova u korist Sjedinjenih Država i Izraela.

S druge strane, jemenski vojni izvori rekli su listu Al-Akhbar da jemenski odbrambeni napori za zaštitu vojnog fronta podrške u Gazi nisu ništa manji od samih operacija podrške. Ovi izvori su pojasnili da se pokret Ansarallah suočava s međunarodnim sistemom koji nastoji neutralizirati jemenski front. Također su ukazali na opsežne pokrete Centralne komande SAD-a i američke ambasade u Jemenu s opozicijom Ansarallahu.

Ranije je Centralna komanda SAD-a u objavi na platformi "X" (ranije Twitter) objavila da se admiral Brad Cooper, komandant ovog štaba, sastao s general-majorom Saghirom bin Azizom, načelnikom štaba snaga povezanih sa saudijsko-emiratskom koalicijom. Na ovom sastanku, koji je održan u okviru vojne i sigurnosne koordinacije i partnerstva SAD-a s vladom u Adenu, razgovaralo se o vojnoj i sigurnosnoj saradnji između dvije strane.