Jedinstvo iranske nacije u 12-dnevnom ratu frustriralo je neprijatelja/ Nasrallah je bio veliko blago islamskog svijeta

Vođa islamske revolucije, ajetullah Sejjid Ali Hamenei, u televizijskom govoru u utorak navečer rekao je: "Moja prva poenta je da je u dvanaestodnevnom ratu jedinstva iranske nacije jedinstvo iranske nacije frustriralo neprijatelja.

Govor se poklapa sa Sedmicom svete odbrane, koja obilježava godišnjicu rata nametnutog Iranu od strane Iraka 1980-1988, kao i početak nove školske godine.

Također se osvrnuo na godišnjicu šehadeta lidera libanskog otpora, Sejjida Hassana Nasrallaha, rekavši da je on bio veliko blago za islamski svijet.

(Ova vijest se nastavlja)