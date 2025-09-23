Jedinstvo iranske nacije u 12-dnevnom ratu frustriralo je neprijatelja/ Nasrallah je bio veliko blago islamskog svijeta

Vođa islamske revolucije, ajetullah Sejjid Ali Hamenei, u televizijskom govoru u utorak navečer rekao je: "Moja prva poenta je da je u dvanaestodnevnom ratu jedinstva iranske nacije jedinstvo iranske nacije frustriralo neprijatelja.
Govor se poklapa sa Sedmicom svete odbrane, koja obilježava godišnjicu rata nametnutog Iranu od strane Iraka 1980-1988, kao i početak nove školske godine.
Također se osvrnuo na godišnjicu šehadeta lidera libanskog otpora, Sejjida Hassana Nasrallaha, rekavši da je on bio veliko blago za islamski svijet.
(Ova vijest se nastavlja)
