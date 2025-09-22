Broj poginulih u Gazi dostigao 65.344

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da je u protekla 24 sata u regiji poginulo 61 osoba, a 220 drugih je povrijeđeno.

Do sada je 2.523 osoba poginulo u centrima za distribuciju pomoći, a više od 18.496 drugih je povrijeđeno.

Od početka nove faze agresije na Gazu 18. marta 2025, 12.785 ljudi je poginulo, a 54.754 drugih je povrijeđeno.

Uključujući ove šehide, ukupan broj šehida u Gazi od 7. oktobra 2023. dostigao je 65.344, a broj povrijeđenih dostigao je 166.795.

U međuvremenu, mreža Russia Today objavila je da je, na osnovu dokumentovane statistike koju su bolnice u Gazi primile od 00:00 do 20:22 u nedjelju, 21. septembra, 86 Palestinaca poginulo kao rezultat napada izraelske vojske širom Pojasa Gaze.

Russia Today je dodala da su tijela 40 šehida prebačena u bolnicu Shifa, 15 tijela u bolnicu Al-Amoudiyya, 10 tijela u bolnicu Al-Awda i 3 tijela u bolnicu Nasser.