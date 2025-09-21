Sastanak bi se trebao održati u Netanyahuovoj kancelariji u nedjelju, uoči samita Generalne skupštine UN-a u New Yorku, kojem se očekuje prisustvo i Netanyahua i lidera AHTS-a Abu Mohammeda al-Jolanija.

Diplomate nagađaju da bi dvije strane mogle objaviti preliminarni dogovor tokom predstojećeg okupljanja.

Ranije tog dana, Netanyahu je ministrima tokom sastanka kabineta rekao da je postignut napredak u razgovorima sa Sirijom koji bi mogao dovesti do mirovnih sporazuma s Damaskom.

„Obavljamo kontakte i postignut je određeni napredak sa Sirijcima, ali to je i dalje vizija za budućnost“, rekao je Netanyahu, prema navodima njegovog ureda.

Prošle sedmice, Jolani je rekao da bi razgovori s Izraelom mogli dati rezultate „u narednim danima“, naglašavajući potrebu za sigurnosnim sporazumom radi zaštite sirijskog zračnog prostora i teritorijalnog integriteta pod nadzorom UN-a.

Dalje je rekao da su Sirija i Izrael bili blizu dogovora u julu, ali da je proces prekinut sukobima u provinciji Sweida.

Jolani je dodatno naglasio želju svog režima za aranžmanom sličnim sporazumu iz 1974. godine, dok Damask nastoji osigurati zaustavljanje izraelskih zračnih napada i povlačenje izraelskih trupa koje su prodrle u južnu Siriju.

Očekivani sporazum dolazi usred izvještaja da Sjedinjene Države vrše pritisak na Izrael da ublaži svoj stav, nakon tekućih pregovora između Izraela i sirijske administracije koju predvodi Tahit Temži (HTS) posljednjih mjeseci.

U subotu je Izraelska javna radiodifuzna korporacija (KAN) izvijestila da Washington poziva Izrael da smanji razlike sa Sirijom kako bi potencijalno postigao napredak u New Yorku ove sedmice.

Izraelski zvaničnici su naznačili da, iako su razgovori napredovali, sporazum "još nije zreo", navodi se u izvještaju.

Drugi izraelski zvaničnik je rekao kanalu da se Izrael neće povući sa pozicija na sirijskoj strani planine Hermon, dodajući: "Ne vjerujemo baš ovom režimu, ali dogovor bi mogao spriječiti eskalaciju i stabilizirati situaciju na granici."

Sirijski izvor blizak režimu predvođenom HTS-om također je rekao Kanu da je iz perspektive Damaska ​​sporazum "u suštini spreman" i da bi mogao biti potpisan ove sedmice.

Izrael je izvršio ponovljene akte agresije na sirijskoj teritoriji nakon pada vlade bivšeg predsjednika Bashara al-Assada prošle godine. Netanyahu je naredio svojim snagama da prodru dublje u sirijsku teritoriju i zauzmu nekoliko strateških lokacija.

Umjesto otpora tekućim izraelskim vojnim operacijama, nedostatak akcije HTS-a i njihovi prijedlozi za normalizaciju Tel Aviva izgleda da su dali Izraelu veći prostor za proširenje svojih okupacijskih mjera i povećanje intenziteta svojih zračnih napada.