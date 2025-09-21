IRGC upozorava SAD i Izrael na „smrtonosni“ odgovor na svaku novu agresiju

„U slučaju bilo kakve nove pogrešne procjene ili agresije neprijatelja, Islamska Republika Iran će preuzeti inicijativu na bojnom polju sa komandne pozicije i pružiti još jedan smrtonosni odgovor“, saopštio je IRGC u nedjelju, obilježavajući početak Sedmice svete odbrane koja obilježava godišnjicu rata nametnutog Iranu od strane Iraka 1980-ih.

U saopštenju, elitne vojne snage su naglasile da 45. godišnjica osmogodišnjeg rata dolazi ubrzo nakon ilegalne izraelsko-američke agresije na Iran, epizode koja je samo ojačala nacionalno jedinstvo, istovremeno razotkrivajući neuspjeh agresorskih režima da ostvare svoje zlokobne ciljeve.

„Poraz neprijatelja u dva nametnuta rata i njihov neuspjeh u sigurnosnim, političkim, ekonomskim, psihološkim i medijskim bitkama usmjerenim na stvaranje haosa i destabilizaciju zemlje, pokazali su da je iranska nacija, kroz budnost, uvid i sveto jedinstvo, stajala poput čelične tvrđave protiv hibridnog ratovanja neprijatelja i osujetila njihove planove“, dodaje se.

IRGC se također zavjetovao da elitne vojne snage, zajedno s drugim jedinicama Iranskih oružanih snaga, poboljšavaju svoje borbene sposobnosti, ofanzivnu i odbrambenu moć i strateške kapacitete.

„Iskustvo Islamske Republike u svetoj odbrani i tokom rata nametnutog od strane Iraka i nedavne izraelsko-američke agresije pokazuje da 'efikasno odvraćanje' proizlazi iz stalne spremnosti, strateških i taktičkih inovacija, operativnog planiranja u bitkama, kao i kontinuiranog napretka odbrambenih i vojnih tehnologija i sistema“, navodi se u saopštenju.

Izrael je 13. juna pokrenuo očiglednu i ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri mirna iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, efektivno zaustavio izraelski teroristički napad.