IRGC upozorava SAD i Izrael na „smrtonosni“ odgovor na svaku novu agresiju

21 septembar 2025 - 22:54
News ID: 1729597
ABNA24: Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je neprijatelje, posebno Sjedinjene Američke Države i Izrael, da će svaka pogrešna procjena ili novi čin agresije protiv Irana biti dočekan sa „smrtonosnim“ odgovorom.

„U slučaju bilo kakve nove pogrešne procjene ili agresije neprijatelja, Islamska Republika Iran će preuzeti inicijativu na bojnom polju sa komandne pozicije i pružiti još jedan smrtonosni odgovor“, saopštio je IRGC u nedjelju, obilježavajući početak Sedmice svete odbrane koja obilježava godišnjicu rata nametnutog Iranu od strane Iraka 1980-ih.

U saopštenju, elitne vojne snage su naglasile da 45. godišnjica osmogodišnjeg rata dolazi ubrzo nakon ilegalne izraelsko-američke agresije na Iran, epizode koja je samo ojačala nacionalno jedinstvo, istovremeno razotkrivajući neuspjeh agresorskih režima da ostvare svoje zlokobne ciljeve.

„Poraz neprijatelja u dva nametnuta rata i njihov neuspjeh u sigurnosnim, političkim, ekonomskim, psihološkim i medijskim bitkama usmjerenim na stvaranje haosa i destabilizaciju zemlje, pokazali su da je iranska nacija, kroz budnost, uvid i sveto jedinstvo, stajala poput čelične tvrđave protiv hibridnog ratovanja neprijatelja i osujetila njihove planove“, dodaje se.

IRGC se također zavjetovao da elitne vojne snage, zajedno s drugim jedinicama Iranskih oružanih snaga, poboljšavaju svoje borbene sposobnosti, ofanzivnu i odbrambenu moć i strateške kapacitete.

„Iskustvo Islamske Republike u svetoj odbrani i tokom rata nametnutog od strane Iraka i nedavne izraelsko-američke agresije pokazuje da 'efikasno odvraćanje' proizlazi iz stalne spremnosti, strateških i taktičkih inovacija, operativnog planiranja u bitkama, kao i kontinuiranog napretka odbrambenih i vojnih tehnologija i sistema“, navodi se u saopštenju.

Izrael je 13. juna pokrenuo očiglednu i ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri mirna iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, efektivno zaustavio izraelski teroristički napad.

