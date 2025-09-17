Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vojska Jolanijevog režima povukla je svoje teško naoružanje s juga zemlje - regije koju Izrael želi razoružati. Sirijski vojni zvaničnik objavio je ovu vijest novinskoj agenciji "Agence France-Presse" - AFP.

Sirijski vojni zvaničnik, koji nije želio biti imenovan, objasnio je u intervjuu za novinsku agenciju "Agence France-Presse" da je vojska sirijsko režima povukla svoje teško naoružanje s juga zemlje.

Dodao je: „Ovaj proces je započeo prije dva mjeseca, nakon nasilnih incidenata u pokrajini Sweida, kada je Izrael ciljao vladino sjedište u Damasku i vozila vojske Jolanijevog režima nakon što se smjestila u pokrajini naseljenoj Druzima.“

Diplomatski izvor u Damasku također je rekao AFP-u da je operacija uklanjanja teškog naoružanja uključivala južne regije Sirije do oko 10 kilometara južno od Damaska.

Posljednjih mjeseci održano je nekoliko rundi pregovora između vlade Jolanija u Damasku i Izraela, kojima je prisustvovao i ministar vanjskih poslova sirijske vlasi, Asaad al-Shaibani.

Prvu najavu ovih pregovora dao je šef privremene sirijske vlade u maju; nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu najavivši početak indirektnih pregovora između Damaska ​​i Tel Aviva. Sastanci su zatim nastavljeni direktno u Azerbejdžanu, uz posredovanje Turske, Katara i UAE. Cilj ovih sastanaka bio je uspostavljanje demilitarizovanih zona na jugu Sirije u zamjenu za povlačenje Izraela iz nekih pograničnih područja i njihovu predaju Damasku.

Nakon toga, u Parizu su pod američkim nadzorom održani drugi direktni sastanci između Damaska ​​i Tel Aviva, čije su se teme uglavnom fokusirale na eskalaciju izraelskih sigurnosnih tenzija na jugu Sirije, sigurnosnu situaciju u pokrajini Sweida i izraelsko miješanje u regiju. Na sastancima se također razgovaralo o spremnosti Sirije da se vrati graničnom sporazumu "Razdvajanje snaga" (Faz-e-Ishtabaq) iz 1974. godine.