  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Teško naoružanje vojske Jolanijevog režima povlači se iz južne Sirije

17 septembar 2025 - 09:54
News ID: 1727911
Teško naoružanje vojske Jolanijevog režima povlači se iz južne Sirije

ABNA24: Sirijski vojni zvaničnik objavio je da je vojska Jolanijevog .režima povukla svoje teško naoružanje iz južne Sirije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vojska Jolanijevog režima povukla je svoje teško naoružanje s juga zemlje - regije koju Izrael želi razoružati. Sirijski vojni zvaničnik objavio je ovu vijest novinskoj agenciji "Agence France-Presse" - AFP.

Sirijski vojni zvaničnik, koji nije želio biti imenovan, objasnio je u intervjuu za novinsku agenciju "Agence France-Presse" da je vojska sirijsko režima povukla svoje teško naoružanje s juga zemlje.

Dodao je: „Ovaj proces je započeo prije dva mjeseca, nakon nasilnih incidenata u pokrajini Sweida, kada je Izrael ciljao vladino sjedište u Damasku i vozila vojske Jolanijevog režima nakon što se smjestila u pokrajini naseljenoj Druzima.“

Diplomatski izvor u Damasku također je rekao AFP-u da je operacija uklanjanja teškog naoružanja uključivala južne regije Sirije do oko 10 kilometara južno od Damaska.

Posljednjih mjeseci održano je nekoliko rundi pregovora između vlade Jolanija u Damasku i Izraela, kojima je prisustvovao i ministar vanjskih poslova sirijske vlasi, Asaad al-Shaibani.

Prvu najavu ovih pregovora dao je šef privremene sirijske vlade u maju; nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu najavivši početak indirektnih pregovora između Damaska ​​i Tel Aviva. Sastanci su zatim nastavljeni direktno u Azerbejdžanu, uz posredovanje Turske, Katara i UAE. Cilj ovih sastanaka bio je uspostavljanje demilitarizovanih zona na jugu Sirije u zamjenu za povlačenje Izraela iz nekih pograničnih područja i njihovu predaju Damasku.

Nakon toga, u Parizu su pod američkim nadzorom održani drugi direktni sastanci između Damaska ​​i Tel Aviva, čije su se teme uglavnom fokusirale na eskalaciju izraelskih sigurnosnih tenzija na jugu Sirije, sigurnosnu situaciju u pokrajini Sweida i izraelsko miješanje u regiju. Na sastancima se također razgovaralo o spremnosti Sirije da se vrati graničnom sporazumu "Razdvajanje snaga" (Faz-e-Ishtabaq) iz 1974. godine.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha