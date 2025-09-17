Ministarstvo finansija SAD-a nametnulo sankcije Iranu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ministarstvo finansija SAD-a objavilo je da je zemlja nametnula nove sankcije Iranu koje ciljaju pojedince i subjekte za koje Washington tvrdi da su igrali ulogu u finansiranju Korpusa islamske revolucionarne garde.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da su ciljani pojedinci i kompanije učestvovali u koordinaciji finansijskih transfera - od kojih su neki proizašli iz prodaje iranske nafte - u korist Kuds snaga IRGC-a, kao i iranskog Ministarstva odbrane i podrške Oružanim snagama.

Ministarstvo finansija SAD-a tvrdi da takve mreže iranskih banaka u sjeni, kojima upravljaju ilegalni, ali pouzdani iranski finansijski posrednici, zloupotrebljavaju međunarodni finansijski sistem i koriste strane fiktivne kompanije i digitalne valute kako bi zaobišli sankcije.

Prema ovim sankcijama, američkim pojedincima i kompanijama je generalno zabranjeno obavljanje bilo kakvih poslovnih transakcija sa ciljanim pojedincima i subjektima.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada su se tenzije između Washingtona i Teherana povećale nakon što je Iran obustavio nuklearne pregovore sa SAD-om. Ova odluka Irana donesena je nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na neka od iranskih nuklearnih postrojenja u nametnutom 12-dnevnom ratu.