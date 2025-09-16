Iran pojasnio stav nakon zajedničke izjave iz Dohe, odbacio "dvodržavno" rješenje palestinskog pitanja

Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je ove komentare u utorak, distancirajući Islamsku Republiku od referenci u izjavi na takozvano "rješenje dvije države", ponavljajući podršku pravu Palestinaca na otpor i isključujući svaku mogućnost priznavanja režima.

Tokom svog obraćanja na hitnom arapsko-islamskom samitu u Dohi, predsjednik Pezeshkian izjavio je da je izraelski napad na Katar 9. septembra pokazao da nijedna arapska ili muslimanska zemlja nije sigurna od agresije režima.

Ministarstvo je također je odbacilo postojanje bilo kakve istinske namjere Washingtona da riješi situaciju stvorenu barbarstvom režima u cijeloj regiji Zapadne Azije, uključujući i okupirane palestinske teritorije.

Potvrđujući kontinuiranu nepokolebljivu podršku Islamske Republike palestinskom cilju oslobođenja od izraelske okupacije i agresije, Ministarstvo je reklo da Teheran ni pod kojim okolnostima neće odustati od svog čvrstog uvjerenja da Palestinci imaju apsolutno pravo da ostvare svoje inherentno pravo na samoopredjeljenje.

Stoga se Teheran čvrsto drži svog principijelnog stava da jedino „istinito i održivo“ rješenje palestinskog pitanja leži u stvaranju „ujedinstvene demokratske vlade“ na okupiranim teritorijama.

Takva vlada bi trebala dobiti svoj mandat na osnovu ishoda referenduma na kojem bi učestvovali svi Palestinci unutar tih teritorija, kao i palestinska dijaspora, te bi stoga na kraju trebala predstavljati „sve Palestince“, saopštilo je ministarstvo.

Stoga, navodi se, Teheran potpuno odbacuje „rješenje s dvije države“, koje podržavaju Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, i koncepte predložene kao dio takvog „rješenja“, uključujući one spomenute u izjavi iz Dohe.

Jedan od tih koncepata nazvan je "uspostava Države Palestine po uzoru na 4. juni 1967.", što ignorira ogromne palestinske teritorije koje je režim već okupirao 1948. i nastavlja ih okupirati.

Također, Islamska Republika odbacuje ideju da budući glavni grad Palestine treba biti ograničen samo na istočni dio svetog okupiranog grada al-Quds, dodalo je ministarstvo.

"Takozvano rješenje 'dvije države' ne bi riješilo palestinsko pitanje", preciziralo je.

Iran, u međuvremenu, nastavlja podržavati pravo Palestinaca da koriste "bilo koje potrebno sredstvo" za ostvarenje svog neotuđivog prava na samoopredjeljenje i oslobađanje od stranog kolonijalizma, navelo je ministarstvo.

Ta prava koja uživa "svaka miroljubiva nacija" uključuju pravo na otpor, napomenulo je, dodajući: "S obzirom na barbarstvo koje vrše snage okupacionog režima, ništa ne bi trebalo ograničavati ovo pravo."

„Također je naša zajednička dužnost prema međunarodnom pravu da podržimo ovu težnju“, navodi se u saopštenju, a također se ponavlja kategorično Teheranovo odbijanje bilo kakvog potencijalnog priznanja režima.

Na kraju, ministarstvo je podvuklo da su politike i akcije Sjedinjenih Država doprinijele nastavku i podršci agresije izraelskog režima protiv palestinskog naroda, umjesto da ga pokore.

„U svjetlu ove stvarnosti, Islamska Republika smatra da Sjedinjene Države ne mogu biti priznate ili smatrane kredibilnom ili nepristrasnom stranom u unapređenju pravednog i trajnog mira u ovom sukobu.“

„Tražimo od sekretarijata samita da u svoj konačni izvještaj uključi rezerve iranske delegacije.“

Hitni arapsko-islamski samit održan je u ponedjeljak u glavnom gradu Katara kako bi se riješili nedavni smrtonosni napadi režima na grad, čija je meta bilo vodstvo palestinskog pokreta otpora Hamas, među ostalim zločinima Tel Aviva širom regije Zapadne Azije.