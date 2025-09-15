Araqchi: Iran stoji uz sve muslimane

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Seyyed Abbas Araqchi, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, koji je otputovao u Dohu, Katar, kako bi učestvovao na hitnom sastanku islamsko-arapskih ministara vanjskih poslova, u poruci je naglasio da Iran stoji uz svu muslimansku braću i sestre.

U poruci na društvenoj mreži X (ranije Twitter), Araqchi je napisao: U Dohi sam s jasnom porukom iranskog naroda; Islamska Republika Iran stoji uz Katar i, zapravo, uz svu muslimansku braću i sestre, posebno u suočavanju s nesrećom koja prijeti cijeloj regiji.

Sastanak ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje započeo je u nedjelju, 13. septembra, u Dohi, glavnom gradu Katara, uz prisustvo ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran, kako bi se riješilo pitanje vojne agresije cionističkog režima na Katar.

Hitni sastanak islamsko-arapskih ministara vanjskih poslova održan je na zahtjev Katara kako bi se riješilo pitanje vojne agresije cionističkog režima na ovu zemlju.