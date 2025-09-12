Supruga lidera Hamasa oprostila se od sina šehida

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - aktivisti na društvenim mrežama objavili su video na kojem se vidi supruga Khalila al-Hayye, vođe islamskog pokreta otpora Hamasa, kako se oprašta od tijela svog sina, "Hammama al-Hayye", nakon ukopa u Dohi, glavnom gradu Katara.

Hammam al-Hayyah je u utorak poginuo usljed bombardiranja izraelskog režima koje je ciljalo sjedište pregovaračkog tima Hamasa u Dohi.

Majka šehida je tokom oproštajne ceremonije rekla: "Neka te Bog primi među šehide i pravednike i u društvo Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), a kakvi su to dobri ashabi."

Dodala je: "Pozdracite hadži Abu al-Abda (Ismaila Hanije), sve stanovnike Gaze, moju djecu i sve naše voljene i rodbinu."

Također se zahvalila narodu Katara na podršci i druženju s njenom porodicom.

Vrijedi napomenuti da je "Hammam" treći sin Khalila al-Hayyaha koji je poginuo u izraelskoj operaciji atentata, dok je ovaj istaknuti vođa Hamasa izgubio desetine članova svoje porodice u raznim izraelskim zračnim napadima tokom proteklih godina.