Šejh Naim Qassem: Izraelski napad na Katar izveden je u skladu s projektom Velikog Izraela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, u govoru povodom obilježavanja godišnjice rođenja Poslanika Muhameda (s.a.v.s.) i Imama Džafara Sadika (s.a.v.s.), rekao je: Kako bi se izbjeglo svako neslaganje u vezi s datumom rođenja Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), Imam Homeini je naredio da se jedna sedmica nazove "Sedmica islamskog jedinstva" kako bi ovo neslaganje moglo postati tačka konvergencije među muslimanima.

Govoreći o napadu cionističkog režima na Katar, generalni sekretar Hezbollaha opisao ga je povezanim s provedbom plana "Veliki Izrael" i rekao da bismo jednog dana mogli čuti da "Izrael" cilja Saudijsku Arabiju i UAE.

Generalni sekretar Hezbollaha izjavio je arapskim zemljama: "Vi koji ne možete dati vojni odgovor Izraelu, umjesto toga podržite otpor. Ako otpor bude uništen, Izrael će doći k vama; stoga, podržite otpor kako biste podržali vlastitu vladu i zemlju."

Nastavio je napominjući da je njegov drugi prijedlog da, stojeći uz "Izrael", ne zabijaju nož u leđa otporu i ne pokušavaju razoružati palestinski otpor i prihvatiti "izraelske" uvjete.

Generalni sekretar Hezbollaha iz Libana izjavio je da Izrael i Sjedinjene Države čine najbrutalnije zločine u Gazi i na Zapadnoj obali, a palestinski narod snažno se opiru i prisutan je na terenu uprkos svim teškoćama.

Dodao je: "Stojimo uz Katar, a agresija cionističkog režima na ovu zemlju dio je projekta "Veliki Izrael"."

Generalni sekretar Hezbollaha iz Libana napomenuo je da je otpor ono što je uspjelo odgoditi izraelski projekt. Pa zašto ne podržite otpor kroz finansijske, medijske, političke, društvene ili međunarodne akcije? - pitao je.

Šejh Naim Qassem je rekao: Ako neprijatelj može uništiti otpor, što se nikada neće dogoditi, onda ćete vi biti sljedeći.