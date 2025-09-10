Grupe otpora osudile izraelski napad na vođe Hamasa u Dohi

Hamas je potvrdio da su njegovi viši pregovarači preživjeli napad, ali je pet članova grupe ubijeno, uključujući Jihada Labada, direktora ureda visokog zvaničnika Hamasa Khalila al-Hayye, Hammama al-Hayye, sina Khalila al-Hayye, Abdullaha Abdula Wahida, Moumena Hassounu i Ahmeda al-Mamlouka - svi opisani kao pratioci delegacije.

Grupa je također objavila smrt Badra Saada Muhammada Al-Humaidija, katarskog sigurnosnog oficira.

Hamas je rekao da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava sabotirati mirovne napore, a također je pozvao Trumpovu administraciju na odgovornost zbog podrške izraelskim akcijama.

U saopštenju se navodi da je napad još jednom pokazao da Izrael predstavlja prijetnju regionalnoj i globalnoj stabilnosti i da nastavlja politiku raseljavanja i uništavanja Palestinaca.

Palestinski pokret otpora Islamski džihad također je oštro osudio napad na sastanak lidera Hamasa, nazivajući ga "potpuno kriminalnim činom" koji zanemaruje humanitarne standarde, vrijednosti i najosnovnije međunarodne zakone i norme.

Pokret otpora je rekao da ovaj „gnusni“ čin ciljanja potvrđuje izraelsku posvećenost održavanju krvoprolića u tekućem genocidnom ratu protiv palestinskog naroda, predstavljajući značajnu prijetnju koja se ne može zanemariti.

Islamski džihad je proglasio administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa odgovornom za omogućavanje režimu da djeluje bez ograničenja, posebno nakon što je Bijela kuća podržala „Trumpov prijedlog“.

Osim toga, Hussein al-Sheikh, generalni sekretar Izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), osudio je „gnusni“ napad, rekavši da on „predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Države Katar“.

Rekao je da se napad „smatra prijetnjom sigurnosti i stabilnosti u regiji“.

Libanski Hezbollah je također izdao saopštenje u kkojemje osudio izraelske zračne napade na Dohu.

Hezbollah je rekao da napad usmjeren na vođe Hamasa, koji su razmatrali američki prijedlog, jasno dokazuje da zločinački izraelski režim nije zainteresiran ni za pregovore ni za traženje rješenja.

„Umjesto toga, nastavlja provoditi svoju krvavu agendu utemeljenu na ubijanju, uništavanju i istrebljenju“, navodi se u saopštenju.

Mahdi al-Mashat, šef Vrhovnog političkog vijeća Jemena, pozvao je arapske i muslimanske nacije da „obrate pažnju“ na planove Izraela prije nego što bude prekasno.

„Upozoravamo na formulu za kršenja svih zemalja u regiji“, rekao je Mashat.

„Ono što se dogodilo u Dohi dogodit će se ponovo i još više u ostalim zemljama ako se svi ne ujedinimo u suočavanju sa cionističkom prijetnjom.“

Izraelski ratni avioni izveli su zračne napade na sjedište Hamasa u Dohi, u onome što su izraelski mediji opisali kao „operaciju atentata“.

Zračni napadi dogodili su se u trenutku kada su se, prema izvještajima, lideri Hamasa sastali kako bi razgovarali o najnovijem američkom prijedlogu za prekid vatre u Gazi.

Trump je pozvao Hamas da prihvati njegov prijedlog za prekid vatre u Gazi, uputivši palestinskoj grupi ono što je nazvao svojim "posljednjim upozorenjem".

Neimenovani izraelski zvaničnik rekao je za izraelski Kanal 12 da je predsjednik Trump dao zeleno svjetlo za izraelski napad na Dohu.