Izraelski napad na sjedište Hamasa u Kataru

Izraelski avioni ciljali su na Hamasove lidere u Dohi, pogodivši pregovarački štab tokom pregovora o prekidu vatre.

◾️Zabilježeno je preko 10 eksplozija, čiji je cilj bio atentat na privremenog Hamasovog lidera Khalila Al-Hayyu, ali Hamas je saopštio da je delegacija preživjela.

◾️IDF je preuzeo odgovornost, sa izvještajima o američkoj pomoći u napadu. Iran je osudio napade, a Katar je najavio da neće više posredovati između Hamasa i Izraela.

Katarski mediji izvijestili su da je najmanje 5 osoba ubijeno.

Izrael je najnovijim napadom još jednom pokazao da uopće nije zainteresovan za mir s Palestincima. Cilj cionističkog okupatora je da potpuno očisti Gazu od palestinskog stanovništva i uništi svaki vid otpora.

➖Hamas je više puta pokušavao uspostaviti mir pa čak i vratiti zarobljenike o kojima izraelski mediji bruje, ali Izrael ne odustaje od svojih zlih planova.

➖Kad god su Palestinci bili zainteresovani za mir, Izrael je sabotirao svaki pokušaj.