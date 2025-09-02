Zemljotres u Afganistanu odnio više od 1.200 života

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), broj žrtava zemljotresa koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan dostigao je više od 1.200 mrtvih i oko 3.000 povrijeđenih. Međutim, afganistanski zdravstveni zvaničnici su objavili da je ovo preliminarni podatak, jer još nisu stigli do svih pogođenih udaljenih područja.

Dopisnik Al Jazeere iz Katara izvještavao je o posljedicama zemljotresa u provinciji Kunar u istočnom Afganistanu i rekao da se lokalne vlasti suočavaju s velikim poteškoćama u dosezanju pogođenih područja.

Zabihullah Mujahid, glasnogovornik talibanske vlade, prethodno je objavio da su neka područja pogođena zemljotresom u istočnom Afganistanu nedostupna kopnenim putem zbog ekstremnog terena i da su helikopteri korišteni za pružanje pomoći tim područjima. Također je objavio da se nastavljaju operacije spašavanja žrtava i povrijeđenih ispod ruševina u nekim selima pogođenim zemljotresom.

AFP je dokumentovao teške uslove u planinskom gradu Wadiru na periferiji provincije Kunar, gdje gotovo nijedna porodica nije pošteđena štete od zemljotresa i svaka kuća ili je ožalošćena ili ima povrijeđenu osobu.

Na mjestu jedne od uništenih kuća, spasioci koji su stigli u područje helikopterom i dočekani su kao heroji, nastojali su ukloniti ruševine, a i brojni stanovnici su im pomagali, iako su naknadni potresi nastavili. Jedan od spasilaca uspio je izvući ženu ispod ruševina. "Kada smo je izvukli, bila je zabrinuta za svoju djecu, koja su još uvijek bila zarobljena ispod ruševina", rekao je za AFP prije nego što je nastavio svoju tešku misiju.

Svaka četiri sata, helikopter slijeće u to područje, a usred velike buke pojavljuju se vojnici, donoseći hranu i vodu ljudima i noseći ranjene, koji su u kritičnom stanju, na nosilima. Ranjeni - muškarci, žene i djeca koji su spavali kao i svi ostali kada je potres udario - prevoze se u bolnicu u gradu Jalalabadu, glavnom gradu provincije Nangarhar, udaljenom oko 40 kilometara.

Zemljotres magnitude 6,2 stepena pogodio je u nedjelju navečer afganistansku provinciju Kunar, blizu pakistanske granice. Potres je bio na dubini od 10 kilometara, prema podacima Njemačkog geološkog zavoda. Potrese su oko ponoći osjetile stotine hiljada ljudi u Afganistanu i Pakistanu, od Kabula do Islamabada.