Qara Daghi upozorava zemlje u regiji: Nakon Gaze, na vama je red

"Ali Qara Daghi", šef Svjetske unije muslimanskih učenjaka, upozorio je: Danas je Gaza bombardirana, a sutra ćete vidjeti agresije ovog pobunjeničkog režima u glavnim gradovima drugih zemalja.

Dodao je: Zemlje koje nikada nisu zamišljale da će ih pogoditi šrapneli izraelskih neprijateljstava, bit će napadnute od strane Tel Aviva.

Al-Qura Daghi je dodao: "Upozorio sam vas nekoliko puta: Podržite Gazu danas jer podrška Gazi znači zaštitu od neprijatelja, ali danas kažem da se zaštitite jer se taj dan približava. Budite oprezni zbog ove opasnosti prije nego što se vatra proširi posvuda."