Francuski mediji predstavljaju marokanskog kralja kao simbol prozapadnog islama

2 septembar 2025 - 22:40
News ID: 1722925
ABNA24: Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), francuski list Le Monde istaknuo je Muhameda VI, kralja Maroka, kao simbol umjerenog islama i protivljenja političkim "islamističkim" pokretima.

Muhammed VI je hrabro usvojio titulu "Zapovjednika vjernika" ili "Amir al-Mu'minin" na arapskom jeziku, a širenjem svog utjecaja u marokanskom društvu uspio je ojačati verziju islama koja odgovara zapadnim zemljama kao sredstvo unutrašnje stabilnosti i legitimiteta vlade.

Dok je podržavao obuku propovjednika pod nadzorom vlade, osnovao je i institucije za promociju vjerske tolerancije i suprotstavljanje fundamentalizmu. Također, nakon terorističkih incidenata u Maroku, pokušao je inteligentnim politikama spriječiti da religija postane političko sredstvo, a istovremeno održati legitimitet svoje vlade.

U jasnom izvještaju u kojem brani djelovanje Muhameda VI, Le Monde naglašava da je njegova politika, pored domaće stabilnosti, pozitivno uticala na međunarodni ugled Maroka (ili, jednostavnije rečeno, na privlačenje zapadne podrške).

Čini se da ovaj francuski medij smatra da su politika i politička aktivnost prerogativ samo zapadnih zemalja. Jer se kralj Maroka, uprkos svojoj skrivenoj i otvorenoj podršci glavnom neprijatelju muslimana, cionističkom režimu, predstavio kao umjerenjak.

