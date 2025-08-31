Šehadet jemenskih lidera dokaz je posvećenosti ove nacije palestinskoj stvari

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Abu Alaa al-Walai, hvaleći stav jemenskog naroda kojeg predvodi Sayyid Abdul Malik Badreddin al-Huthi, naglasio je: Jemenci stoje uz potlačeni palestinski narod i opkoljeni narod Gaze na najvišim nivoima dostojanstva, solidarnosti i otpora.

Nazvao je nedavni cionistički napad okrutnim i kukavičkim zločinom i dodao: Nevina krv jemenskih vođa još jednom je svijetu dokazala autentičnost i nepokolebljivost stavova ovog naroda u podršci potlačenima.

Generalni sekretar brigada Sayyid al-Shuhada također je optužio cionistički režim za barbarstvo i očigledno nepoštivanje ljudskih vrijednosti i međunarodnih zakona, te napomenuo: Jemenci su hrabro stajali protiv neprijatelja i nastavit će stajati uz palestinski narod.

Al-Walai je završio poruku odajući počast šehidima i moleći se za oporavak ranjenih, naglašavajući: Ovi šehidi će udvostručiti odlučnost Fronta otpora u odbrani potlačenih.