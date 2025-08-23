Dogovor o prekidu vatre u Gazi moguć, ali ga Netanyahu sprječava

„Sveobuhvatni sporazum je sasvim moguć, ali Netanyahu ga sprječava. On želi nastaviti rat kako bi ostvario svoje političke ciljeve unutar okupiranih teritorija“, rekao je u subotu.

Mardawi je izjavio da izraelski lider nije direktno odgovorio na najnoviji prijedlog regionalnih posrednika za prekid vatre u Gazi, već je umjesto toga dao kontradiktorne izjave s ciljem gubljenja vremena.

„Hamas je bez ikakvih rezervi pristao na prijedloge koje su predstavili egipatski i katarski posrednici, a koje su podržale Sjedinjene Američke Države. Međutim, Netanyahu je odbio poslati pregovarački tim i nastavlja s politikom odugovlačenja i izbjegavanja pregovora“, napomenuo je.

Visoki član Hamasa naglasio je da se njegova grupa ne protivi nijednom planu koji bi rezultirao prekidom izraelskih zločina, oslobađanjem izraelskih zarobljenika u zamjenu za palestinske zatvorenike, neograničenim ulaskom humanitarne pomoći i obnovom Gaze s potpuno palestinskim pristupom.

Mardawi je također istakao da je izraelski televizijski kanal Kanal 10 u svojim izvještajima dokumentirao da je Netanyahu do sada pet puta osujetio napore za postizanje sporazuma.

Američki State Department je također priznao da 75-godišnji lider desničarske političke stranke Likud sprječava svaki sporazum i insistira na produženju rata u Gazi, nastavio je.

Visoki zvaničnik Hamasa kritizirao je Izrael zbog provođenja sistematske politike gladovanja i bijesne žeđi protiv Palestinaca u Gazi, naglašavajući da je ministar vojnih poslova režima, Israel Katz, zajedno s nizom drugih zvaničnika, eksplicitno izjavio da su strategiju stavili visoko na svoj dnevni red.

„Cionistički režim sprječava ulazak konvoja s pomoći u Pojas Gaze i opstruira njihov proces distribucije. Također je osnovao instituciju pod nazivom Humanitarna organizacija za Gazu, koja je zapravo teroristička organizacija koja masakrira nevine ljude koji traže pomoć“, rekao je Mardawi.

Dodao je da je okupacijski režim bombardirao skladišta hrane, bunare i rezervoare, a ciljao je i civile koji su se okupili da prime male porcije humanitarne pomoći. Sve je to dovelo do eskalacije humanitarne katastrofe u ratom pogođenoj regiji.

Mardawi je dodao da su Ujedinjene nacije službeno potvrdile širenje gladi u Gazi, što označava potpunu i sveobuhvatnu osudu okupacijskog režima u Tel Avivu, koji koristi glad kao sredstvo za ucjenu Palestinaca i iznuđivanje političkih ustupaka.

Visoki član Hamasa pozvao je međunarodnu zajednicu da se ne zadovolji pukim izvještajima, već da ispuni svoju pravnu i humanitarnu odgovornost poduzimanjem praktičnih i hitnih mjera za zaustavljanje gladi i genocida nad Palestincima.

„Svijet se suočava sa pravim testom humanosti i civilizacije. Okupacijski režim mora biti kažnjen za svoje zločine u Gazi. Također je potrebno izvršiti pritisak na SAD da prestanu podržavati Netanyahuovu politiku“, rekao je Mardawi.

Najmanje 62.622 Palestinaca je ubijeno, uglavnom žena i djece, a još 157.673 osobe su povrijeđene u brutalnom izraelskom napadu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.