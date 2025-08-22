Huti: Izraelski zločini dio su plana širenja "Velikog Izraela"

Adul-Malik al-Huti je u televizijskom govoru koji je uživo emitiran iz jemenskog glavnog grada Sane u četvrtak navečer naglasio da je plan, koji promovira izraelski premijer Benjamin Netanyahu, utemeljen na krivotvorenoj i iskrivljenoj ideologiji.

Ukazao je na podmetanje požara ekstremista u kompleksu džamije Al-Aksa u istočnom Al-Kudsu, koji je pod izraelskom okupacijom, napominjući da okupacijski režim u Tel Avivu ne samo da želi podijeliti i izolirati sveti grad Al-Kuds, već je i odlučan uništiti to sveto mjesto i zamijeniti ga trećim jevrejskim hramom.

„Cionistički plan zasnovan je na iskrivljenim vjerskim konceptima, koji smatraju Božanskom misijom potpunu dominaciju nad cijelim svijetom. Zapadni pristalice ovog plana šire ga u Sjedinjenim Državama, Evropi i Australiji. Njegovi zagovornici smatraju da se njegova provedba prevodi kao ispunjenje Božjih zapovijedi“, rekao je Huti.

Termin „Veliki Izrael“ koristi se od Arapsko-izraelskog rata 1967. godine za opisivanje teritorija koje je okupirao Izrael, uključujući Istočni Al-Kuds, Zapadnu obalu, Pojas Gaze, egipatsko Sinajsko poluostrvo i sirijsku strateški važnu Golansku visoravan.

Rani cionistički mislioci, poput Ze'eva Jabotinskog - koji se široko smatra ideološkim prethodnikom Netanyahuove stranke Likud - proširili su ovu viziju i na današnji Jordan. Ideja "Velikog Izraela" je osnovno načelo Likudovog političkog naslijeđa, ukorijenjena u revizionističkom cionizmu.

Vođa Ansarullaha okarakterizirao je cionizam kao veliku opasnost za sva ljudska društva, navodeći da politički pokret cilja ne samo na Palestinu već i na cijeli muslimanski svijet, uključujući Meku i Medinu.

Pozvao je na maksimalnu budnost u muslimanskom svijetu pred obmanom cionističkog neprijatelja, navodeći da je najveća nepravda svih vremena zločin stoljeća protiv Palestinaca, koji se čini na osnovu iskrivljenih narativa.

Huti su zatim izrazili iznenađenje apatijom muslimana širom svijeta prema zločinima cionističkog režima u Pojasu Gaze, osuđujući neaktivnost kao sramotu.

Vođa Ansarullaha osudio je granatiranje i izgladnjivanje Palestinaca u Gazi od strane izraelskog režima kao izuzetno užasno.

Na drugim mjestima u svojim izjavama, Huti je oštro kritikovao višemilijardni ugovor o uvozu prirodnog plina između Egipta i Izraela, nazvavši ga katastrofom i velikim blagoslovom za uzurpatorski režim.

Oštro je osudio pozive na razoružanje pokreta otpora Hamas sa sjedištem u Gazi, napominjući da je taj stav stav Saudijske Arabije, određenih arapskih režima, pa čak i Palestinske uprave.

Vođa Ansarullaha također je kritizirao odluku libanonske vlade, pod pritiskom Sjedinjenih Država, da razoruža Hezbollah, navodeći da taj korak služi izraelskom neprijatelju.

Huti su na kraju ponovili podršku jemenske nacije potlačenim narodima, naglašavajući da će se operacije jemenskih oružanih snaga u znak solidarnosti s Palestincima nastaviti i da će svaki brod koji prekrši embargo nametnut cionističkom režimu biti meta napada u Crvenom moru.