Preseljenje pod granatiranjem: Detalji o izraelskom planu za raseljavanje milion Palestinaca

Izrael je osnovao "Jedinicu za preseljenje stanovništva" kako bi sistematski mapirao, nadzirao i prisilno protjerao Palestince iz grada Gaze putem kampanje letaka, tekstualnih poruka i artiljerijske vatre, prema izraelskim medijima.

Detalji podijeljeni s Israel Hayomom pokazuju da će izraelski režim prisilno raseliti otprilike milion Palestinaca iz najvećeg urbanog područja Pojasa Gaze, premještajući ih južno izvan koridora Netzarim.

Ovo je najekstremniji korak do sada tokom izraelskog genocidnog rata na palestinskoj teritoriji od oktobra 2023. do danas.

Složenom operacijom evakuacije upravlja Jedinica za preseljenje stanovništva Južne komande, čije se postojanje prvi put otkrilo.

Jedinica je odgovorna za mapiranje stanovništva, prikupljanje obavještajnih podataka o njemu i koordinaciju akcija za olakšavanje njegovog kretanja - distribuciju letaka, slanje tekstualnih poruka i, u konačnici, ispaljivanje artiljerijskih granata, koje šalju najjasniju poruku stanovnicima da se moraju evakuirati.

„U trenutnom ratu, jedinica je već bila spremna za upravljanje operacijom na mikro nivou“, tvrdio je Erez Weiner, koji je služio kao komandant operativnog tima za planiranje u Južnoj komandi tokom genocida.

„Ovo uključuje proces obavještenja, ko ih izdaje, kada i kako, kao i praćenje i provjeru da li postoji odgovor s druge strane i da li se stanovništvo zapravo kreće“, dalje je tvrdio Weiner.

Režimski ministar za vojne poslove Israel Katz objavio je u utorak da je odobrio nove operativne planove zajedno s vojnim načelnikom Eyalom Zamirom i šefovima obavještajnih agencija.

Strategija poziva na redovne brigade da opkoli grad, prisiljavajući njegovih otprilike milion stanovnika na bijeg.

Prema podacima UN-a, prije genocida, oko 82% stanovnika Gaze živjelo je u područjima koja je režim označio kao "zone evakuacije".

Pružanje pomoći ovim milionima raseljenih osoba sastavni je dio principa preseljenja stanovništva. "Da biste ih uvjerili da se presele, morate koristiti ne samo štap već i mrkvu", tvrdio je bivši vojni izvor.

Izrael je insistirao da "mrkvu" - humanitarnu pomoć Gazi - obezbijedi i njome upravlja fondacija GHF koju podržavaju SAD.

Ministarstvo zdravstva Gaze izvijestilo je da je od 27. maja, kada je započela izraelska inicijativa, ubijeno otprilike 1.924 Palestinaca, a preko 14.000 ih je povrijeđeno dok su tražili pomoć na lokacijama GHF-a.

Većinu njih su namjerno upucale izraelske okupacijske snage ili takozvani američki "sigurnosni izvođači radova" koje je angažovao GHF, prema svjedočenjima uzbunjivača.

Do ovih događaja dolazi nakon što je u utorak glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari potvrdio da je pokret otpora Hamas u Gazi pozitivno odgovorio na novi prijedlog o prekidu vatre.

Režim, međutim, tvrdi da još uvijek "proučava" odgovor Hamasa, dok istovremeno nastavlja s planiranjem rata.

"Reakcija cionista u utorak otkrila je Netanyahuove zlokobne namjere da produži rat, nastavi s masovnim ubistvima i provede etničko čišćenje", rekao je visoki zvaničnik Hamasa Bassem Naim.