Hamas prihvatio prijedlog o prekidu vatre dok Trump podržava izraelske planove za okupaciju Gaze

Zvanični egipatski izvor, koji predstavlja jednog od posrednika u pregovorima, potvrdio je da je Hamas pristao na najnoviji prijedlog: 60-dnevni prekid vatre koji bi uključivao povratak polovine zarobljenika u Gazi u zamjenu za oslobađanje određenog broja palestinskih zatvorenika od strane Izraela.

Predloženi sporazum slijedi pregovore između Hamasa, egipatskih i katarskih zvaničnika koji su se posljednjih dana odvijali u Kairu.

Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim potvrdio je vijest, rekavši u objavi na Facebooku da je "Pokret dao svoje odobrenje novom prijedlogu koji su predstavili posrednici".

Prema egipatskom izvoru, najnoviji prijedlog također uključuje put ka sveobuhvatnom sporazumu kojim se okončava gotovo dvogodišnji genocidni rat u Gazi.

Očekivalo se da će najnoviji prijedlog biti predstavljen Izraelu u ponedjeljak, iako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da Izrael više nije zainteresiran za djelomične sporazume.

Izviješteno je da je prijedlog gotovo identičan onome koji je iznio američki specijalni izaslanik Steve Witkoff, a Izrael ga je prihvatio.

Najnoviji razvoj događaja dolazi nakon Trumpove izjave da će "vidjeti povratak preostalih talaca tek kada se Hamas suoči i uništi! Što se prije to dogodi, veće su šanse za uspjeh", napisao je ranije u ponedjeljak na svojoj platformi Truth Social, misleći na izraelske zarobljenike.

„Zapamtite, ja sam bio taj koji je pregovarao i oslobodio stotine talaca i pustio ih u Izrael (i Ameriku!),“ izjavio je Trump.

Američki predsjednik je preuveličao brojke, jer je u prethodnom sporazumu o razmjeni pušteno samo 30 zarobljenika.

Trumpove izjave označile su otvorenu podršku izraelskom planu za okupaciju grada Gaze, uprkos široko rasprostranjenoj zabrinutosti među Izraelcima zbog sudbine zarobljenika i prijetnje koju im predstavlja predstojeći izraelski napad na Gazu.

U nedjelju su Izraelci organizovali veliki protest u Tel Avivu, zahtijevajući povratak zarobljenika putem sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika.

Demonstranti su oštro kritizirali Netanyahua zbog nastojanja da produži rat radi lične koristi.

Dani Miran, čiji je sin Omri zadržan u Gazi od oktobra 2023. godine, rekao je da se boji posljedica izraelske kopnene ofanzive u gradu Gazi.

"Bojim se da bi moj sin bio povrijeđen", rekao je za Reuters u Tel Avivu u ponedjeljak.

Ranije ovog mjeseca, izraelski takozvani "političko-sigurnosni kabinet" odobrio je plan za okupaciju grada Gaze nakon što je Netanyahu najavio namjeru režima da okupira cijeli opkoljeni pojas.

Šef izraelske vojske Eyal Zamir upozorio je na preuzimanje Gaze, rekavši da plan predstavlja ozbiljnu opasnost za zarobljenike koje još uvijek drži palestinski otpor u pojasu.

Prošlog mjeseca, vođa Hamasa Khalil al-Hayya oštro je osudio Izrael i Sjedinjene Države zbog povlačenja iz pregovora usmjerenih na postizanje prekida vatre u Gazi uprkos "jasnom napretku" koji je postignut u razgovorima.

Al-Hayya je rekao da SAD i Izrael "gube vrijeme" namjerno ometajući pregovore i olakšavajući nastavak istrebljenja Palestinaca u Gazi.

Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze od 7. oktobra 2023. godine, nakon što su palestinski borci otpora izveli iznenadnu operaciju Oluja Al-Aksa protiv cionističkog entiteta kao odgovor na višedecenijsku kampanju smrti i uništenja režima protiv Palestinaca.

Krvavi napad režima na Gazu ubio je više od 62.000 Palestinaca i ranio 156.230 drugih, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Od 2. marta, kada je prekršio sporazum o prekidu vatre s Hamasom, izraelski režim je zatvorio sve granične prijelaze, blokirajući ulazak humanitarne pomoći i dodatno produbljujući već tešku humanitarnu krizu u Gazi.