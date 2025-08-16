  1. Home
Povodom Erbeina Kerbelu posjetio preko 21 milion hodočasnika

16 august 2025 - 23:27
News ID: 1717377
ABNA24: Koristeći elektronski sistem brojanja zasnovan na vještačkoj inteligenciji, Časni harem al-Abbasa (a.s.) zabilježio je i objavio prisustvo više od 21 miliona hodočasnika na ceremoniji Erbein 1447.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Harem hazreti al-Abbasa (a.s.) objavio je da je broj učesnika ceremonije Erbein Imama Husseina ove godine dostigao 21 milion, 103.524 osobe.

Ova statistika, koristeći elektronski sistem brojanja zasnovan na vještačkoj inteligenciji, zabilježila je ulazak hodočasnika sa pet glavnih ruta u Kerbelu.

Prema zvaničnicima harema hazreti Abbasa, ovaj sistem je aktivan desetu godinu zaredom i prikuplja podatke u realnom vremenu sa ruta Bagdad-Kerbela, Bagdad-Džamalija, Najaf-Kerbela, Babilon-Kerbela i Huseiniya-Kerbela.

