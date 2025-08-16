Povodom Erbeina Kerbelu posjetio preko 21 milion hodočasnika

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Harem hazreti al-Abbasa (a.s.) objavio je da je broj učesnika ceremonije Erbein Imama Husseina ove godine dostigao 21 milion, 103.524 osobe.

Ova statistika, koristeći elektronski sistem brojanja zasnovan na vještačkoj inteligenciji, zabilježila je ulazak hodočasnika sa pet glavnih ruta u Kerbelu.

Prema zvaničnicima harema hazreti Abbasa, ovaj sistem je aktivan desetu godinu zaredom i prikuplja podatke u realnom vremenu sa ruta Bagdad-Kerbela, Bagdad-Džamalija, Najaf-Kerbela, Babilon-Kerbela i Huseiniya-Kerbela.