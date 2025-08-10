Guverner Kerbele objavio neutralizaciju terorističke operacije protiv hodočasnika Erbeina

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - guverner Kerbele danas je (nedjelja) objavio da su u zemlji identificirani i uhapšeni članovi terorističke grupe koji su namjeravali sabotirati ceremoniju hodočašća Erbein.

Nasif Jassim Al-Khattabi, guverner Kerbele, danas je objavio neutralizaciju terorističke operacije u jednoj husejniji koji se nalazi na pješačkoj ruti hodočasnika u Kerbeli.

U tom smislu, Al-Khattabi je objavio da je identifikovano i uhapšeno 22 člana terorističke grupe koji su namjeravali izvesti terorističke operacije i napasti učesnike Erbeina.

Prema Al-Khattabiju, ovi teroristi su namjeravali postaviti i detonirati eksploziv na ruti i tako ciljati snage sigurnosti i učesnike na pješačkoj ruti hodočasnika, posebno na južnoj osi.

Guverner Kebele je rekao: Ovi teroristi su bili povezani sa ISIL-om i imali su veze sa strankama izvan Iraka, od kojih su neke povezane sa cionističkim režimom.