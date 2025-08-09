Izrael izaziva globalno ogorčenje zavjerom o okupaciji grada Gaze koju podržavaju SAD

Izraelski ratni kabinet odobrio je u petak vojni plan za zauzimanje grada Gaze i jačanje kontrole nad blokiranim pojasom, koji je nemilosrdno bombardiran od početka genocidnog rata 7. oktobra 2023. godine.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je najavio da režim u Tel Avivu namjerava "preuzeti kontrolu" nad cijelom palestinskom teritorijom, gdje je u proteklih 22 mjeseca ubijeno više od 61.300 Palestinaca, većinom žena i djece.

Ove najave izazvale su oluju globalnog negodovanja i protivljenja. Svjetski lideri izrazili su zabrinutost i nezadovoljstvo zbog potencijalnih posljedica takve okupacije.

Organizacija islamske saradnje (OIC) osudila je u saopštenju izraelsku odluku da proširi punu kontrolu nad cijelim pojasom Gaze i prisilno raseli Palestince iz grada Gaze i sjevernog dijela pojasa na jug.

„Najoštrije osuđujemo odluku izraelskih okupacijskih vlasti da ponovo okupiraju cijeli Pojas Gaze i rasele skoro milion Palestinaca“, saopštila je OIC, naglašavajući da plan predstavlja eskalaciju u nizu izraelskih zločina genocida, uništenja, izgladnjivanja, raseljavanja i opsade Pojasa Gaze.

Organizacija je saopštila da će „Izrael, kao okupacijsku silu, smatrati u potpunosti odgovornim za posljedice ovih zločina, koji pogoršavaju neviđenu ljudsku patnju u Pojasu Gaze“.

OIC je također pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da preduzme hitne i odlučne mjere kako bi preuzeo svoje odgovornosti nametanjem sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre.