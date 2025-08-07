Iranski ministar vanjskih poslova poziva na hitan sastanak OIC-a zbog „humanitarne katastrofe“ u Pojasu Gaze

U pismu upućenom generalnom sekretaru OIC-a Hisseinu Brahimu Tahi, turskom ministru vanjskih poslova Hakanu Fidanu i saudijskom ministru vanjskih poslova Faisalu bin Farhanu, Araghchi je pozvao međuvladino tijelo da sazove vanrednu sjednicu kao odgovor na „brzo pogoršavajuću humanitarnu situaciju“ na opkoljenoj palestinskoj teritoriji.

„Strašna situacija u Gazi sada je postala jedna od najtežih kriza s kojima se suočavaju islamski ummet i međunarodna zajednica“, rekao je Araghchi.

„Uslovi u Gazi su prevazišli granice ljudske izdržljivosti. Ono što se dešava nije samo humanitarna kriza - to je sistematsko uništavanje opkoljenog civilnog stanovništva. Razmjeri i intenzitet zločina koji se čine zahtijevaju hitnu i koordiniranu akciju.“

Njegovo pismo stiglo je u trenutku kada ratom opustošenu teritoriju potresa glad, a međunarodne agencije izvještavaju o katastrofalnim nivoima gladi - najmanje 193 osobe, uključujući 96 djece, umrle su od gladi posljednjih mjeseci - dok konvoji pomoći ostaju blokirani ili ozbiljno ograničeni od strane izraelskog režima, a više od 1.500 Palestinaca je ubijeno pokušavajući doći do hrane.

„Najnovije statistike i izvještaji svih uglednih humanitarnih organizacija i medijskih izvora ukazuju na to da se civilno stanovništvo Gaze suočava sa situacijom koja se može opisati samo jednom riječju: genocid“, upozorio je Araghchi.

Iranski ministar vanjskih poslova također je naglasio potrebu za koordiniranom dostavom hitne humanitarne pomoći i pozvao na ispitivanje „strateške namjere“ izraelskog režima da trajno okupira Gazu.

„Podjednako alarmantni su i sve veći dokazi o nezakonitoj i strateškoj namjeri okupacionog režima da ponovo okupira i u potpunosti anektira Gazu“, rekao je.

„Izjave visokih zvaničnika cionističkog režima, zajedno s njegovim vojnim akcijama i političkim stavovima, jasno ukazuju na postojanje namjernog plana za brisanje teritorijalnog i političkog identiteta Gaze putem trajne kontrole, demografskog inženjeringa i uništavanja svake perspektive za palestinski suverenitet“, dodao je Araghchi.

Araghchi je upozorio da su visokorangirani izraelski zvaničnici izrazili namjeru „eliminirati Gazu kao politički entitet“, rekavši da taj potez odražava „strateški plan usmjeren na iskorjenjivanje palestinskog suvereniteta putem trajne teritorijalne okupacije, prisilnog raseljavanja stanovništva i demografske manipulacije“.

Pozvao je OIC da hitno sazove vanredni sastanak Vijeća ministara vanjskih poslova u Džedi. Rekao je da će cilj sjednice biti koordinacija humanitarne pomoći, procjena pravnih i političkih implikacija izraelskih postupaka i formuliranje jedinstvenog odgovora.

„Sastanak bi trebao usvojiti jedinstvene, primjenjive mjere - diplomatske, pravne i ekonomske - kako bi se zaustavila agresija, osigurala odgovornost i potvrdilo pravo palestinskog naroda na samoopredjeljenje, suverenitet i povratak, označavajući početnu tačku za vraćanje pravde“, rekao je Araghchi.

Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze, koji podržavaju SAD, 7. oktobra 2023. godine, nakon što je palestinski pokret otpora Hamas poveo iznenadnu operaciju Oluja Al-Aksa protiv okupacijskog entiteta kao odgovor na višedecenijsku kampanju smrti i razaranja režima protiv Palestinaca.

Genocidni rat režima u Gazi do sada je ubio najmanje 61.158 Palestinaca, uglavnom žena i djece.