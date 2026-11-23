Na ceremoniji otvaranja, Hojjatoleslam Seyyed Mustafa Qazvini je rekao: "Ova zajednica je nekada imala malu husejniju, ali sada, nakon 25 godina, taj san je postao stvarnost."

Naglasio je da ova džamija i centar moraju biti zasnovani na jedinstvu; jedinstvu koje ne znači istovetnost pojedinaca, već da se čak i u slučaju neslaganja održava međusobno poštovanje izbora i stavova.

Qazvini je rekao da je inauguracija ovog islamskog centra samo početak puta i izjavio da bi ovo mjesto trebalo postati platforma za inspiraciju, vođenje i osnaživanje žena i djece.