Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), veliki požar na glavnoj pijaci u Potiskumu, država Yobe, Nigerija, uništio je džamiju i 60 prodavnica i privremenih štandova. Incident se dogodio u nedjelju ujutro, oko 2 sata, u području pijace tradicionalne medicine.

Yusuf Ali, glasnogovornik Policijske komande države Yobe, rekao je da su, nakon što su primili prijavu o požaru od vlasnika pijace tradicionalne medicine u Potiskumu, policijske snage odmah upućene na mjesto događaja, a pozvana je i vatrogasna služba da ugasi požar.

Prema njegovim riječima, požar je obuzdan zajedničkim naporima spasilaca i vatrogasne službe. Početne istrage pokazuju da je, pored džamije, u incidentu oštećeno i 60 privremenih prodavnica i štandova, koje uglavnom koriste prodavači tradicionalne medicine, zajedno s oko pet mašina za mljevenje.

Glasnogovornik državne policije Yobe naglasio je da u požaru nije bilo žrtava ili povreda. Uzrok incidenta tek treba da se utvrdi, a procjenjuje se i obim finansijskih gubitaka. Policija nastavlja istragu kako bi razjasnila obim i razloge incidenta.