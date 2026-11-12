Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nalazi najnovijeg izvještaja "Nacionalnog centra za društvena istraživanja" iz novembra 2026. godine pokazuju da skoro osamdesetina britanskog stanovništva smatra Izrael jednom od najozbiljnijih prijetnji globalnom miru i sigurnosti u narednoj deceniji. Izvještaj, objavljen pod naslovom "Opasniji svijet", postavio je položaj Izraela u svijesti britanskog javnog mnjenja čak i više od Irana, Sjedinjenih Država i Kine.

Ova masovna promjena stava, koja je porasla sa 48 posto u 2005. na 78 posto u 2026. godini, direktno je povezana sa razornom vojnom kampanjom cionističkog režima u Gazi i eskalacijom napetosti širom Bliskog istoka. Prema izvještaju, tekuća izraelska ofanziva u Gazi, u kojoj su ubijene desetine hiljada Palestinaca, raseljeno 98 posto stanovništva regije i uzrokovano široko rasprostranjeno uništavanje civilne infrastrukture, glavni je faktor koji šteti međunarodnom imidžu režima.

Prelazak sa saveznika na prijetnju

Izvještaj Nacionalnog centra za društvena istraživanja naglašava da su izraelske vojne akcije u Gazi i širenje sukoba na druge zemlje drastično promijenili međunarodni sigurnosni pejzaž. Istraživači vjeruju da javna zabrinutost nije ograničena samo na zločine u Gazi, već na strah da bi izraelske vojne operacije mogle izazvati širi regionalni rat.

Analiza izvještaja je otkrila da granica između "tradicionalnih saveznika" i "neprijatelja" postaje sve zamagljenija u svijesti britanske javnosti. Iako su Izrael i Sjedinjene Američke Države bili bliski saveznici Velike Britanije decenijama, vrlo visok procenat javnosti sada vidi obje zemlje kao prijetnju svjetskom miru.

Politička podjela u stavovima o Izraelu

Izvještaj također ukazuje na duboku podjelu u političkim stavovima u Velikoj Britaniji. Pristalice Zelene stranke prijavljuju najveći nivo zabrinutosti zbog Izraela sa 88%, a slijede ih pristalice Laburista sa 84%. Nasuprot tome, čak i među desničarskim grupama, značajan procenat (70% u Konzervativnoj stranci) vidi Izrael kao ozbiljnu prijetnju, što ukazuje na dubinu krize u javnom mnjenju.