U saopštenju objavljenom u četvrtak, Skupština stručnjaka osvrnula se na ključna pitanja unutrašnje i vanjske politike, a posebno na sve glasnije zahtjeve javnosti za povlačenjem iz NPT-a, potrebu za revizijom odbrambene doktrine zemlje, nastavak otpora na bojnom polju i vođenje dostojanstvene diplomatije.

Govoreći o prijetnjama upućenim Iranu, a naročito onima usmjerenim na njegove nuklearne kapacitete, Skupština je navela da takve prijetnje pokazuju kako se zemlja ne može osloniti na međunarodne institucije koje bi trebale štititi njene interese.

„Stoga su razmatranje pitanja povlačenja iz NPT-a, revizija odbrambene doktrine zemlje i uspostavljanje neophodnog odvraćanja postali neizbježna nužnost, kao i zahtjev javnosti i nacije“, navodi se u saopštenju, uz poziv zvaničnicima da postupe u skladu s ovim zahtjevom, pod vodstvom Vrhovnog vođe.

Skupština je također upozorila zvaničnike da ne čine ustupke Washingtonu, podsjećajući na riječi Vrhovnog vođe: „Oni koji vjeruju da davanjem ustupaka Americi mogu odvratiti tu zemlju od neprijateljstva prema iranskom narodu, duboko su u zabludi.“

Također su citirana njegova upozorenja: „I najmanja sklonost ka predaji pred arogantnim i dominantnim neprijateljem uništila bi ogroman kapital stečen krvlju šehida i žrtvama cijele nacije, te bi ohrabrila arogantnog neprijatelja da iznosi nove, pretjerane zahtjeve i upušta se u daljnje ratove i agresije.“

Skupština je pozvala državne zvaničnike, oružane snage i iranski narod da ostanu nepokolebljivi u ostvarivanju prava i zahtjeva zemlje, izražavajući uvjerenje da će imati podršku nacije, kao i božansku pomoć.

U saopštenju se upozorava da se iranski neprijatelji sada oslanjaju na ekonomski rat kako bi potkopali otpornost zemlje, ukazujući na njihove pokušaje da nametnu zračnu i kopnenu blokadu te ugroze ključne ekonomske tokove od kojih zemlja zavisi. Također je predloženo osnivanje ratnog ekonomskog štaba koji bi uključivao različite grane vlasti u zemlji i djelovao pod vrhovnim nadzorom ureda Vođe, uz navode da bi takav mehanizam mogao dodatno ojačati ekonomsku odbranu Irana i pomoći u organizovanju odgovora zemlje na ekonomski rat.

Skupština je upozorila da bi svaka nova agresija na Iran naišla na odlučan odgovor, navodeći: „Ako neuspješni neprijatelji pokušaju ponovo okušati svoju nesretnu sudbinu i pokrenu još jedan napad, zasigurno će se suočiti s trenutnim i efikasnim odgovorom naših herojskih snaga, bez ikakvih geografskih ograničenja.“

Također je pozvala Ministarstvo vanjskih poslova da slijedi isti kurs, djeluje kao glas iranskog otpora i prenese čvrstu poruku zemlje svim stranama, a posebno susjedima.

Naglašavajući da regionalnu sigurnost mogu osigurati samo zemlje tog regiona, u saopštenju se navodi: „Prisustvo stranaca, koji su ovdje došli s udaljenosti od hiljada kilometara, ne samo da ne doprinosi regionalnoj sigurnosti, već je i samo po sebi glavni izvor i uzrok nesigurnosti. Ključno rješenje za ovu krizu je povlačenje iz regiona ovih neprijatelja koji se predstavljaju kao prijatelji.“

U saopštenju su istaknute pobjede jemenskih boraca i otpor libanskih boraca, uz navode da su njihova postignuća pokazala efikasnost strategije jedinstva među frontovima otpora. Naglašeno je da kontinuirana podrška saveznicima na frontu otpora mora ostati ključni prioritet.

Također je ukazano na sve veće krize i proteste u evropskim zemljama, kao i na izborne poraze snaga koje zagovaraju rat – kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u izraelskom režimu – uz ocjenu da ovi događaji pokazuju kakve su posljedice podržavanja agresora.

U drugom dijelu saopštenja, Skupština je oštro osudila nepravedne sudske presude u pojedinim zemljama regiona izrečene građanima, a posebno mladima i vjerskim učenjacima.

Te presude su okarakterisane kao „grubo kršenje vjerskih prava muslimana, ljudskog dostojanstva i visokog statusa vjerskih učenjaka“, uz poziv dotičnim vladama da ih ponište i ojačaju nacionalno jedinstvo protiv zajedničkih neprijatelja u regionu.