Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kontradiktorne izjave američkog predsjednika i katarskog premijera u vezi s rezultatima nedavnih konsultacija u Washingtonu predstavile su dva različita narativa u vezi s budućnošću pregovora Irana i SAD-a; dok Doha govori o pozitivnim razgovorima za postizanje sporazuma i uspostavljanje mira, Trump je tvrdio da regionalne zemlje podržavaju nastavak kopnene i morske blokade Irana.

Nedavne izjave katarskog premijera Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thanija i američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon njihovog sastanka i konsultacija u Washingtonu ukazuju na jasnu razliku u narativima dvije strane u vezi s pristupom regionalnih zemalja pregovorima Irana i SAD-a.

Dok je katarski premijer naglasio napore za unapređenje pregovora i postizanje sporazuma, američki predsjednik je tvrdio da Katar i niz drugih regionalnih zemalja žele održati status quo i nastaviti blokadu Irana.

Narativ iz Dohe; pozitivni razgovori za sporazum i mir

Nakon sastanka s Trumpom i njegovim potpredsjednikom, J.D. Vanceom, u Washingtonu, katarski premijer objavio je poruku na društvenim mrežama, pozitivno ocjenjujući konsultacije o budućnosti pregovora Irana i SAD-a.

Al Thani je u poruci napisao: "Razgovarali smo o situaciji u regiji i načinima za unapređenje pregovora između SAD-a i Irana, i zahvalan sam na pozitivnim razgovorima o postizanju sporazuma i uspostavljanju mira u regiji."

Ove izjave su date dok je Trump prethodno opisao svoj razgovor s premijerom Katara kao "odličan" i rekao da je na tim konsultacijama razgovarano o nekoliko pitanja u vezi s Islamskom Republikom Iran.

Trumpova drugačija naracija; katarska tvrdnja o podršci nastavku blokade Irana

Uprkos naglasku katarskog premijera na napredovanju pregovora i postizanju sporazuma, Trump je u ponedjeljak u različitim izjavama tvrdio da Katar i druge arapske zemlje u regiji preferiraju da se blokada Irana nastavi.

U poruci na mreži "Truth Social", a također i novinarima u Bijeloj kući, američki predsjednik je tvrdio: "Katar, Saudijska Arabija, Emirati, Bahrein, Kuvajt i druge zemlje preferiraju da se održi status quo; drugim riječima, da se nastavi masovna pomorska blokada koja je bez presedana u historiji i da se nastavi nova Operacija Gvozdena vrata."

Trump je također tvrdio da će se blokada Irana nastaviti kopnom i morem te da se spomenute zemlje slažu da spriječe Iran da dobije nuklearno oružje.

Dva različita izvještaja o istom sastanku: Pregovori ili eskalacija pritiska?

Poređenje izjava katarskog premijera i američkog predsjednika otkriva značajnu razliku u opisima konsultacija u Washingtonu između dvije strane.

S jedne strane, Doha naglašava pozitivnu prirodu pregovora i potrebu za postizanjem sporazuma o uspostavljanju mira u regiji; s druge strane, Trump tvrdi da ova zemlja, zajedno s drugim regionalnim vladama, želi nastaviti blokadu i pritisak na Iran.

Iako napori za postizanje sporazuma i podršku primjeni pritiska nisu nužno međusobno isključivi u svim okolnostima, jasna razlika u prioritetima i slika koju dvije strane predstavljaju o rezultatima ovih konsultacija pokrenula je pitanja o stvarnom sadržaju razgovora i mjeri u kojoj je Katar usklađen s politikom pritiska Washingtona.

Posebno, otkako je katarski premijer u svom izvještaju o naporima za mir govorio, Trump se fokusirao na tvrdnju da zemlje regije podržavaju nastavak blokade Irana, a da nije spomenuo detalje tih napora.

Ključno pitanje sada je da li Trumpova tvrdnja da Katar podržava tekuću blokadu Irana odražava pravi stav Dohe ili američki predsjednik pokušava predstaviti drugačiju priču o razmatranjima Washingtona kako bi pokazao da njegova politika pritiska na Teheran ima podršku zemalja u regionu?