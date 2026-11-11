U odvojenim porukama objavljenim u srijedu, Lider je izrazio žaljenje zbog njihovog odlaska te uputio saučešće njihovim porodicama, kao i umjetničkoj i književnoj zajednici u zemlji.

U poruci posvećenoj Zareiiju, ajetullah Huseini Hamenei pohvalio je neumorne napore umjetnika na promociji izvođačkih umjetnosti u gradovima i nedovoljno razvijenim regijama širom Irana, kao i njegovu nepokolebljivu posvećenost vrijednostima Islamske revolucije.

U drugoj poruci, posvećenoj Anvariju, Lider je istakao brojna književna djela ovog autora, a posebno njegov roman u 12 tomova „Jade Jang“ (Ratna staza), koji je privukao pažnju i dobio pohvale od rahmetli Lidera Islamske revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hameneija.

Lider je naglasio da je Anvari svojim književnim doprinosom ispunio svoju dužnost prema Islamskoj revoluciji.

Također, Lider je uputio molitvu Uzvišenom Bogu da obojici preminulih podari oprost, milost i nagradu.