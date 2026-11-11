Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Reza Nazari, 17-godišnji tinejdžer iz pokrajine Bamijan u Afganistanu, zajedno sa sedam drugih migranata, nedavno je izgubio život u pograničnom području između Irana i Turske.

Reza Nazari odlučio je ilegalno ući u Tursku i prokrijumčariti se s drugom grupom afganistanskih migranata nakon što je neko vrijeme radio u Iranu; a to rizično putovanje ga je koštalo života.

Sakhi Behzad, rođak tinejdžera, rekao je za ABNA da se Nazarijeva porodica suočava s mnogim ekonomskim problemima i da je nastavak ovih uslova prisilio Rezu da odabere težak i opasan put migracije.

Dodao je: Siromaštvo, nezaposlenost i očaj zbog budućnosti ozbiljno su pritisnuli mladu generaciju Afganistana i ako se ne pronađe rješenje za suzbijanje ove situacije u korijenu, takvi gorki incidenti će se nastaviti događati.

Sharif Nazari, Rezin brat, također je u video poruci rekao da je njegov brat bio prisiljen odabrati opasan put migracije zbog nezaposlenosti i ekonomskih problema i da je na kraju izgubio život na tom putu.

Zamolio je talibansku vladu da sarađuje u prebacivanju tijela njegovog brata u Afganistan kako bi porodica mogla vratiti njegovo tijelo u zemlju i smanjiti patnju i tugu njegovih roditelja.

Sharif Nazari je također rekao da je zatražen novac za transfer tijela njegovog brata, ali nije precizirao koje su osobe ili institucije podnijele ovaj zahtjev.

Govoreći o uslovima migranata koji gube živote na ilegalnim rutama, brat tinejdžera iz Bamijana rekao je da ovi ljudi ne migriraju zbog većeg prosperiteta i udobnosti, već uglavnom da bi pronašli posao i obezbijedili životne troškove svojih porodica.

Skoro 200 migranata uhapšeno na afganistanskim granicama

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane talibanske vlade nedavno je objavilo hapšenje skoro 200 afganistanskih migranata koji su pokušavali ilegalno ući u Iran.

Prema ministarstvu, talibanske granične snage uhapsile su ove osobe u utorak, 8. novembra, u pograničnim područjima provincija Herat i Farah.