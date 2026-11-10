Jemenske snage napale saudijske ciljeve nakon novog bombardovanja Sane

Saudijski borbeni avioni bombardovali su glavni grad Jemena, Sanu, rano u utorak. Istovremeno, jemenske snage su objavile obaranje još jedne saudijske bespilotne letjelice, te upozorile civile i poslovne subjekte da se drže podalje od objekata koji su označeni kao mete za odmazdu, dok su stizali izvještaji o eksplozijama u Rijadu i drugim saudijskim gradovima.

Prema navodima jemenske novinske agencije Al-Masirah, saudijski ratni avioni izveli su zračne napade na Sanu u ranim satima utorka.

Kao odgovor na kontinuiranu saudijsku agresiju, jemenska protuzračna odbrana oborila je još jednu saudijsku vojnu bespilotnu letjelicu iznad pokrajine Al-Džauf.

Glasnogovornik Oružanih snaga Jemena, Yahya Saree, izjavio je da je letjelica – identifikovana kao izviđačko-borbena bespilotna letjelica tipa CH-4 – presretnuta i oborena dok je izvodila neprijateljske operacije u jemenskom zračnom prostoru.

Dodao je da je letjelica uništena upotrebom odgovarajućeg oružja, što je četvrta letjelica tog tipa oborena od početka najnovije eskalacije.

U međuvremenu, jemenski vojni izvor upozorio je saudijske građane, radnike i osoblje koji borave u blizini objekata koje su Oružane snage Jemena označile kao mete, da se udalje s tih lokacija kako ne bi ugrozili svoje živote.

U izjavi za zvaničnu novinsku agenciju Saba, isti izvor je pozvao kompanije iz zemalja koje ne učestvuju u ratu protiv Jemena da otkriju lokacije svojih investicija u Saudijskoj Arabiji, kako bi te lokacije bile pošteđene napada.

Izvor je također naveo da će kompanije koje izraze spremnost za povlačenje iz Saudijske Arabije i obustavu svojih investicija – o čemu trebaju obavijestiti nadležne vlasti u Sani – dobiti pomoć pri izmještanju svoje imovine, uz osiguravanje svih potrebnih uslova za njihov odlazak.

U tom kontekstu, pojavili su se izvještaji o eksplozijama i sirenama za uzbunu širom Saudijske Arabije, dok su jemenske snage provodile operacije odmazde protiv ciljeva unutar Kraljevine. Al-Masirah, pozivajući se na saudijske izvore, izvijestio je o eksplozijama u Rijadu, dok je AFP također izvijestio da su čuli eksplozije u glavnom gradu Saudijske Arabije.

Saudijski mediji izvijestili su da su u Rijadu aktivirane sirene za uzbunu, dok je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom priznala jemenski raketni napad na glavni grad, ali je, kao i u prethodnim incidentima, tvrdila da su dolazne rakete presretnute.

Uprava civilne zaštite aktivirala je sirene za rano uzbunjivanje u Khamis Mushaitu, dok izvještaji ukazuju na višestruke eksplozije u Khamis Mushaitu i Abhi usred jemenskih operacija odmazde.

U međuvremenu, saudijska vlada je još jednom priznala da je naftovod Istok-Zapad kraljevstva bio meta jemenskog napada.

Saudijsko ministarstvo energetike izvijestilo je da je strateški naftovod, koji transportuje naftu iz istočnih regija kraljevstva na zapad, ponovo napadnut.

Najnovije priznanje slijedi nakon prethodnih napada jemenskih snaga na vitalnu rutu za transport nafte kao odmazdu za kontinuiranu vojnu agresiju Saudijske Arabije i zločine protiv jemenskog naroda.