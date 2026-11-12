Brigadni general Kioumars Heidari izjavio je u srijedu da je medijsko predstavljanje novog raketnog grada poslalo jasnu poruku neprijateljima.

To pokazuje da Oružane snage posjeduju moćne sisteme i iznenađenja koja će, ukoliko neprijatelj počini bilo kakvu ludost, biti otkrivena i raspoređena na bojnom polju, naveo je on.

General Heidari je rekao da je uništenje najnaprednije odbrambene i radarske opreme Sjedinjenih Država u regiji, tokom nedavnog rata, svima dokazalo da je tvrdnja o nepobjedivosti „globalne arogancije” lažna.

Ova velika pobjeda uključivala je uništenje sofisticiranih sistema dizajniranih za otkrivanje „nevidljivih” (stealth) letjelica, kao i ratnih brodova i složene opreme za elektronsko ratovanje stacionirane u regionalnim bazama, istakao je on.

Povlačenje američkih ratnih brodova na udaljenost od 500 kilometara od granice u blizini Čabahara, na jugoistoku Irana, služi kao najuvjerljiviji vojni dokaz sloma njihovog ispraznog autoriteta, naglasio je on. „Moć boraca 'Fronta istine' trajno je slomila zračnu i pomorsku silu agresora.”

Također je rekao da se, kao što je i predviđeno, sukob sa Sjedinjenim Državama pretvorio u sveobuhvatan regionalni rat, te da su svi neprijateljski interesi i vojne baze sada u direktnom dometu iranskih projektila i bespilotnih letjelica.

General Heidari je dodao da je, nakon jasnih i čvrstih riječi vođe Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Modžtabe Hameneija, izrečenih tokom nedavnog sastanka s vojnim komandantima, mandat iranskih Oružanih snaga potpuno jasan. „Uz potpunu spremnost, ratnici islama će na svaki novi čin agresije od strane globalne arogancije odgovoriti odlučnim, trenutnim i ničim ograničenim, razornim udarcem. Svaka zemlja koja posluži kao polazište ili omogućava izvršenje čina agresije protiv Irana – bilo putem preleta letjelica ili lansiranja projektila – bit će direktno uvrštena na spisak legitimnih ciljeva i suočit će se s recipročnim i srazmjernim odgovorom.”

Dodao je da su, uz potpuno uklanjanje geografskih ograničenja, Oružane snage pripremile sveobuhvatan i ažuriran spisak ciljeva za slučaj bilo kakvog potencijalnog sukoba.

Naglasio je da ovaj spisak ciljeva, koji se proteže daleko izvan poprišta dosadašnjih sukoba, obuhvata sve baze i lokacije – kako unutar regije, tako i izvan nje – koje bi Sjedinjene Države ili cionistički režim potencijalno mogli iskoristiti.