Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Islamska Republika Iran je oduvijek izjavljivala da ne traži nuklearno oružje i da ima pravo na mirnodopsko korištenje nuklearne energije i da se neće odreći tog prava.

Međutim, Johann Wadful je u ponedjeljak novinarima na marginama sastanka ministara vanjskih poslova G7 u Parizu rekao: "Nadam se da će Iran konačno shvatiti da mora zauvijek napustiti svoje programe obogaćivanja urana i nuklearnog oružja."

Agresivni napad SAD-a i cionističkog režima na iransko mirnodopsko nuklearno oružje dogodio se dok je Iran već dugi niz godina član Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), a prema međunarodnom pravu, napadi na nuklearna postrojenja su zabranjeni.

Iranski nuklearni program je dugi niz godina pod strogim nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, a ova agencija, kao i američke i evropske obavještajne agencije, više su puta potvrdile da je iranski nuklearni program mirnodopskog karaktera.