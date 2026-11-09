Predsjednik iranskog parlamenta upozorio je na katastrofalne posljedice agende Sjedinjenih Država "Izrael prvi", rekavši da će takav pristup donijeti "mračno doba" za Washington i njegove saveznike.

U X postu u ponedjeljak, Mohammad Baqer Qalibaf je rekao da izraelski režim gura SAD u "beskrajni rat" s Iranom.

“Izraelci rade prekovremeno kako bi uvukli SAD u beskrajni rat s Iranom, močvaru iz koje nijedan predsjednik, sada ili u budućnosti, republikanac ili demokrata, ne može pobjeći”, rekao je.

“Osim ako Washington ne odustane od načina razmišljanja 'Izrael prvi', Amerika i njeni saveznici idu ravno u mračno doba.”

Izraelci rade prekovremeno kako bi uvukli SAD u beskrajni rat s Iranom, močvaru kojoj nijedan predsjednik, sada ili u budućnosti, republikanac ili demokrata, nije mogao izbjeći.



Upozorenje je uslijedilo jer je rizik od novog nezakonitog akta agresije na Iran i dalje visok uprkos nedavnim izbornim neuspjesima koje su pretrpjeli američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

U međuvremenu, jačanje američke vojske se nastavlja u zapadnoj Aziji, s dvije udarne grupe nosača aviona koje su već prisutne u regionu ili blizu njega, a treća grupa je na putu.

Osim toga, nije zabilježen nikakav napredak u indirektnoj razmjeni između Washingtona i Teherana za okončanje rata.

Američki i izraelski režim poveli su svoj prvi nezakoniti rat protiv Irana, koji je trajao 12 dana, u junu 2025. Njihova druga agresija počela je 28. februara, a prekinuta je početkom aprila nakon 40 dana.

U oba rata, otpor Irana i uspješne uzvratne operacije primorale su agresore da prihvate primirje.

Iran je također zadržao čvrst stisak na Hormuškom moreuzu od ranih dana drugog nametnutog rata kao odgovor na nestašluke Sjedinjenih Država u zapadnoj Aziji.

Nedavno je Iran izrazio spremnost da pruži "geografski neograničen odgovor" na svaki novi vojni napad na naciju.