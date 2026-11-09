„Vođa nam je naložio da okončamo trenutno stanje koje nije ni rat ni mir. Možemo voditi dijalog dostojanstveno i privesti ovo pitanje dostojanstvenom kraju”, rekao je iranski predsjednik u ponedjeljak.

Sjedinjene Američke Države i Izrael zaglavljeni su u pat-poziciji zločinačkog, nezakonitog agresorskog rata koji su pokrenuli protiv Irana u februaru. Pored toga, indirektni pregovori između Teherana i Washingtona još uvijek nisu doveli do diplomatskog pomaka.

Ističući opredijeljenost Teherana pregovorima, Pezeškijan je rekao: „Logika nalaže da, ako svoja prava možemo ostvariti putem dijaloga, trebamo izbjeći uvlačenje u rat. Međutim, nikada se nećemo predati pred silom, zastrašivanjem ili maltretiranjem.”

Iranski predsjednik je također naveo da je tokom svog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru naglasio posvećenost Irana dijalogu zasnovanom na pravdi, koji se vodi na ravnopravnim osnovama.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su svoj nezakoniti agresorski rat 28. februara. Međutim, četrdeset dana kasnije, neprijatelji su bili prisiljeni prihvatiti prekid vatre uslijed iranskog otpora i odlučnih uzvratnih napada.

U julu su Sjedinjene Američke Države izvele niz smrtonosnih zračnih napada na Iran i uvele pomorsku blokadu, čime su prekršile Memorandum o razumijevanju iz Islamabada, potpisan s Islamskom Republikom 17. juna s ciljem okončanja rata.

Kao odgovor na to, iranske oružane snage izvele su razorne napade na strateške američke ciljeve širom Zapadne Azije i proglasile Hormuški moreuz zatvorenim za sav saobraćaj.

Posljednjih sedmica Washington je pojačao prijetnje novim vojnim napadom, što je navelo Teheran da upozori na „geografski neograničen odgovor” u okviru legitimne odbrane iranske nacije.

Pored toga, u svom obraćanju u ponedjeljak, Pezeškijan je istakao da su otpornost i nezavisnost Irana ojačale zahvaljujući povećanoj domaćoj proizvodnji i osiguravanju osnovnih potrepština.

Iranski predsjednik je također naglasio potrebu za preciznim prepoznavanjem i efikasnim iskorištavanjem postojećih kapaciteta i sposobnosti nacije.

Predsjednik Pezeškijan pozvao je na efikasnije upravljanje potrošnjom energije i očuvanje resursa, posebno goriva, električne energije i prirodnog plina.