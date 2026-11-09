Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), čelnik Vijeća za ljudska prava Bahreina, otkrivajući nove detalje o mučenju pritvorenika, prisilnim priznanjima i tajnim suđenjima u zemlji, pozvao je na prekid krivičnog gonjenja šiitskih učenjaka i nezavisne istrage o kršenjima prava zatvorenika. Istovremeno, bahreinski sud je odgodio donošenje presude u slučaju desetina šiitskih učenjaka.

Osvrćući se na objavljivanje 60-stranog istraživačkog izvještaja pod nazivom „Suđenje učenjacima u Bahreinu; ponovno otvaranje historijskog slučaja tajnih suđenja“, Baqir Darwish, čelnik Bahreinskog foruma za ljudska prava, objavio je da izvještaj dokumentuje brojne slučajeve kršenja vjerskih sloboda, mučenja pritvorenika i lišavanja zakonskih prava optuženih.

Pozivajući se na svjedočenja objavljena u izvještaju, uključujući izjave šejha Muhammada Sanqura, istaknutog šiitskog učenjaka, naglasio je da predočeni dokazi ukazuju na priznanja dobijena pod pritiskom i na pripremu zapisnika o ispitivanju suprotno izjavama optuženih.

Darwish je također kritizirao nastavak ograničenja protiv ožalošćenih i čuvara ceremonija žalosti za Husseinom i imunitet počinitelja kršenja ljudskih prava od kazne, te je rekao da je oduzimanje državljanstva 69 građana Bahreina, uključujući 26 djece, među ostalim slučajevima dokumentiranim u izvještaju.

Ova otkrića dolaze nakon što je bahreinski sud u nedjelju, 8. novembra, odgodio izricanje kazni 69 optuženih, uključujući 60 šiitskih vjerskih lica i 9 osoba povezanih s njima, do 22. novembra.

Prema Al-Hurra Networku, odluka je donesena u situaciji u kojoj su sigurnosne snage bile raspoređene oko suda, a porodicama optuženih i aktivistima za ljudska prava nije bilo dozvoljeno da prisustvuju sjednici.

U međuvremenu, prema novinskoj agenciji Al-Ma’ulooma, 20 međunarodnih i regionalnih organizacija za ljudska prava, uključujući Amnesty International i Human Rights Watch, izrazile su zabrinutost zbog procesa rješavanja slučaja i pozvale na nezavisnu istragu o navodima o mučenju, sprječavanje korištenja prisilnih priznanja i poštivanje prava na odbranu pritvorenika.

Naglašavajući potrebu za okončanjem politički motiviranih sudskih progona, Darwish je pozvao na nezavisne istrage o mučenju zatvorenika, odgovornost mogućih počinilaca ovih djela i oslobađanje zatvorenika savjesti.