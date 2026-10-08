Mekanski pakt je defanzivan, a ne ofanzivan/Nećemo slati vojne snage da napadaju druge zemlje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan naglasio je danas u četvrtak na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom u Ankari da je "Mekanski odbrambeni pakt" defanzivni, a ne ofanzivni ugovor.

Dodao je: "Države članice pakta stati će uz tu zemlju ako bilo koja od njenih članica bude meta napada."

Fidan je dodao: "Turska ispituje načine da pomogne Saudijskoj Arabiji u suzbijanju napada Ansarullaha, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane."

Turski ministar vanjskih poslova pojasnio je da prema "Mekanskom paktu" neće slati vojne snage da napadaju teritoriju drugih zemalja.

Također je objavio da su poduzeti svi potrebni koraci da se "Mekanski sporazum" uputi turskom parlamentu na ratifikaciju.

Fidanove izjave objavljene su u situaciji kada je američki list The New York Times prethodno citirao visokog pakistanskog vojnog zvaničnika koji nije želio biti imenovan, a koji je rekao da su borbeni avioni pakistanskog ratnog zrakoplovstva korišteni u napadima na jemenski Ansarullah.

U utorak ove sedmice, Pakistan, Turska i Saudijska Arabija su u zajedničkoj izjavi pod nazivom Mekanski pakt tvrdili da je sigurnost svake od ovih zemalja neodvojivi dio kolektivne sigurnosti tri zemlje.

Zajednička izjava triju strana navodi: Implementacija zajedničkih odbrambenih obaveza i obezbjeđivanje vojnih snaga i kapaciteta i njihovo brzo raspoređivanje u Saudijskoj Arabiji počet će odmah.

Pakistan i Turska, koji već oko mjesec dana prate razorne udarce jemenskih oružanih snaga protiv saudijske agresije, izjavili su da cijene spremnost i sposobnost saudijskih snaga u suočavanju s prijetnjama i napadima.