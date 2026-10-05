Šesti dio: Inovacije u islamskom fikhu

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (AS) - ABNA: U prethodnim dijelovima ovog teksta govorili smo o različitim karakteristikama ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija. U ovom članku, pažnju ćemo posvetiti njegovoj stručnosti i naučnom djelovanju u oblasti islamskog prava i jurisprudencije i naglasku na očuvanju tradicije teologije.

Ajetullah sejjid Modžtaba Huseini Hamenei ima više od 33 godine nastavnog iskustva na visokim teološkim školama u Teheranu i Komu, od čega je oko 15 godina proveo predajući predmete na najvišem nivou iz oblasti islamske jurisprudencije i principa. Godine 2024, broj učesnika ovih predavanja dostigao je više od 1.500 ljudi, od kojih su mnogi bili istaknuti profesori teologije. Zanimljivo je da su među učesnicima njegovih predavanja iz islamskog prava i principa, tokom godina, ponekad lično, a ponekad u odsustvu zbog razloga poput izbijanja koronavirusa, učestvovale i desetine studentica.

Ono što je navedeno iz sjećanja njegovih studenata o njegovom akademskom postupanju i njegovim sposobnostima u oblasti prava i principa, ukazuje na to da su njegova predavanja i lekcije prevazilazile tipične časove visoke teološke škole. Na primjer, jedan od njegovih studenata kaže: "On je majstor stila u poznavanju principa, ali prije majstor jedne posebne škole; to jest, principi prava koje on smatra zasnovani su na šiitskim teološkim principima i u skladu su s moralnim kodeksima i u skladu su s dobro poznatom pravnom praksom i zasnovani su na novim principima, principima koji su ponekad progresivniji i napredniji od svega što je predloženo u historiji šiitskih i sunitskih principa!"

Predstavljanje nove škole usula smatra se jednom od najvažnijih karakteristika njegovih predavanja na visokom nivou do te mjere da su neki od njegovih učenika koji trenutno sastavljaju njegove lekcije za objavljivanje rekli: „Za razliku od nekih velikih ljudi, poput šehida Sadra, koji je uprkos važnim inovacijama razmišljao u okviru poznatih opštih postavki, profesor {ajetullah sejjid Modžtaba Huseini Hamenei), je poput šejha Ansarija i Naeinija, imao svoju školu. Izvanredna karakteristika njegove škole bila je potpuna koherentnost između njegovih teoloških, usulijskih i pravnih temelja.“

Neki od njegovih učenika su također objavili neke od ovih teorijskih rasprava u obliku naučnih članaka u svojim istraživačkim radovima. Na primjer, članak „Teorijska usporedba razdoblja između zabranjenog iz perspektive Akhunda Khorasanija, r.s, i profesora sejjida Modžtabe Hameneija“ autora Ehsana Bandija Dastjerdija, objavljen u naučnom časopisu „Rivaq Fiqahat“ br. 13 (proljeće i ljeto 2023.) i članak autora Mohammada Mehdija Soleimanija, objavljen u istom časopisu, br. 15 (proljeće i ljeto 2024.) objašnjavaju neke primjere ovih teorijskih inovacija. Oba ova članka predstavljena su u punom tekstu u Noor Specialized Articles Database (Noormagz).

(Nastavlja se)

Izvori:

Intervju sa hudžetul-islamom Rafieijem, učenikom ajetullaha sejjida Modžtabe Huseini Hameneija

Intervju sa hudžetul-islamom Rezom Samadijem, učenikom ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija

Seyyed Ali Asghar Hosseini/ABNA News Agency